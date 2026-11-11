Thiago Tirante se mide ante Aleksandr Shevchenko en los cuartos del ATP 250 de Estocolmo
El tenista kazajo derrotó a Casper Ruud y se enfrentará al argentino este jueves por un lugar en semifinales.
FOTO: Tirante jugará ante el kazajo por un pasaje a las semifinales.
Buenos Aires, 11 noviembre (NA) - El tenista kazajo Aleksandr Shevchenko logró avanzar a los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo tras vencer al noruego Casper Ruud en un emocionante encuentro. Shevchenko se enfrentará al argentino Thiago Tirante este jueves por la mañana.
Shevchenko se quedó con la victoria ante Ruud por 6-7 (5-7), 6-4 y 6-3 en un partido que se extendió por 2 horas y 17 minutos. Con este triunfo, el jugador, que ocupa el puesto 108 en el ranking ATP, se medirá con Tirante, quien ya había asegurado su lugar en cuartos el pasado martes.
Tirante debía enfrentarse a su compatriota Tomás Etcheverry en los octavos de final, pero este se retiró a último momento debido a problemas físicos derivados de su encuentro en primera ronda contra el sueco Max Dahlin.
Thiago Tirante, actualmente en el puesto 51 del ranking ATP, llega al partido con tres días de descanso, ya que su último encuentro fue el domingo, donde debutó con una victoria ante el español Jaume Munar por 7-6 (7-3) y 6-3. Este será un importante desafío para el argentino, que busca avanzar a las semifinales del torneo.
Lectura rápida
¿Quién se enfrenta en los cuartos de final?
Thiago Tirante se enfrentará a Aleksandr Shevchenko en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo.
¿Cómo llegó Shevchenko a cuartos?
Shevchenko venció a Casper Ruud en octavos de final con un marcador de 6-7 (5-7), 6-4 y 6-3.
¿Cuándo se jugará el partido?
El encuentro entre Tirante y Shevchenko se disputará el jueves por la mañana.
¿Por qué no juega Etcheverry?
Tomás Etcheverry se retiró del torneo por inconvenientes físicos tras su partido en primera ronda.
¿Cuál fue el último resultado de Tirante?
Tirante ganó su último partido contra Jaume Munar por 7-6 (7-3) y 6-3 el domingo pasado.
[Fuente: Noticias Argentinas]