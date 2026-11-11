Thiago Tirante se mide ante Aleksandr Shevchenko en los cuartos del ATP 250 de Estocolmo

FOTO: Tirante jugará ante el kazajo por un pasaje a las semifinales.

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) - El tenista kazajo Aleksandr Shevchenko logró avanzar a los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo tras vencer al noruego Casper Ruud en un emocionante encuentro. Shevchenko se enfrentará al argentino Thiago Tirante este jueves por la mañana.

Shevchenko se quedó con la victoria ante Ruud por 6-7 (5-7), 6-4 y 6-3 en un partido que se extendió por 2 horas y 17 minutos. Con este triunfo, el jugador, que ocupa el puesto 108 en el ranking ATP, se medirá con Tirante, quien ya había asegurado su lugar en cuartos el pasado martes.

Tirante debía enfrentarse a su compatriota Tomás Etcheverry en los octavos de final, pero este se retiró a último momento debido a problemas físicos derivados de su encuentro en primera ronda contra el sueco Max Dahlin.

Thiago Tirante, actualmente en el puesto 51 del ranking ATP, llega al partido con tres días de descanso, ya que su último encuentro fue el domingo, donde debutó con una victoria ante el español Jaume Munar por 7-6 (7-3) y 6-3. Este será un importante desafío para el argentino, que busca avanzar a las semifinales del torneo.