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Rosario tiene un 70% de probabilidades de tormentas para este miércoles

La jornada comenzó con 18,8 grados y una humedad del 91%. La temperatura máxima prevista es de 28 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

11/11/2026 | 06:36Redacción Cadena 3 Rosario

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El registro de las 5 de la mañana indicó un cielo parcialmente nublado, con viento del sector este a 4 kilómetros por hora. Además, la humedad alcanzó el 91%, la presión atmosférica fue de 1012,4 hectopascales y la visibilidad se ubicó en 15 kilómetros.

Para este miércoles se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28. El pronóstico contempla un 70% de probabilidades de precipitaciones. El sol salió a las 5.55 y se ocultará a las 19.37.

En tanto, para el jueves 12 se anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 29 grados y sin probabilidades de lluvia.

Lectura rápida

¿Qué se registró a las 5 de la mañana? Un cielo parcialmente nublado, viento del este a 4 km/h, humedad del 91%, presión de 1012,4 hPa y visibilidad de 15 km.

¿Qué clima se espera para el miércoles? Se anticipa una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 28, con un 70% de probabilidades de precipitaciones.

¿A qué hora salió el sol el miércoles? El sol salió a las 5.55 y se ocultará a las 19.37.

¿Cómo será el clima el jueves 12? Se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas entre 18 y 29 grados y sin probabilidades de lluvia.

¿Qué probabilidad de lluvia hay para el miércoles? Hay un 70% de probabilidades de precipitaciones.

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