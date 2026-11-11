Rosario tiene un 70% de probabilidades de tormentas para este miércoles

El registro de las 5 de la mañana indicó un cielo parcialmente nublado, con viento del sector este a 4 kilómetros por hora. Además, la humedad alcanzó el 91%, la presión atmosférica fue de 1012,4 hectopascales y la visibilidad se ubicó en 15 kilómetros.

Para este miércoles se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28. El pronóstico contempla un 70% de probabilidades de precipitaciones. El sol salió a las 5.55 y se ocultará a las 19.37.

En tanto, para el jueves 12 se anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 29 grados y sin probabilidades de lluvia.