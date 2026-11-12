Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 12 de noviembre
Este jueves 12 de noviembre, Salta presenta temperaturas que oscilarán entre 19° y 32°. La jornada se caracteriza por un cielo con pocas nubes y una leve brisa. Se anticipan lluvias para los próximos días.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.
Ahora
En este momento, el cielo en Salta se presenta con pocas nubes. La temperatura actual es de 32°, con una sensación térmica de 33°. La humedad es del 44% y la visibilidad alcanza los 10000 m. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste, con una presión atmosférica de 1010 hPa.
El clima hoy jueves 12 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 33°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con una brisa suave que podría refrescar el ambiente. No se anticipan lluvias para esta jornada, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta traerán cambios en el clima. Para el viernes 13 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 35°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 14, la mínima será de 19° y la máxima de 32°, con lluvias moderadas. El domingo 15, se espera una mínima de 17° y una máxima de 32°, con nubes dispersas. Para el lunes 16, la mínima será de 20° y la máxima de 33°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 17, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 33°, también con lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se anticipa un día mayormente soleado con temperaturas entre 20° y 33°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 32° con una sensación térmica de 33°.
¿Habrá lluvias hoy?
No se esperan lluvias para hoy en Salta.
¿Qué se prevé para los próximos días?
Se anticipan lluvias ligeras y moderadas en los próximos días.
¿Cómo está el viento en Salta?
El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste.