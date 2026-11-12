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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, Rosario presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 31°. La humedad es del 53% y el cielo se mantendrá mayormente despejado durante la jornada.

12/11/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de few clouds, con una temperatura actual de 28°. La sensación térmica es de 30°. La humedad se encuentra en un 53%, lo que genera un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este, contribuyendo a la frescura del ambiente.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 4 m/s. La humedad del 53% podría generar una ligera sensación de bochorno, pero en general, el clima será cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el viernes 13 de noviembre se registrará una mínima de 23° y una máxima de 32°, con posibilidad de light rain. Para el sábado 14, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 34°, con broken clouds. El domingo 15, la mínima será de 19° y la máxima de 31°, con overcast clouds. El lunes 16, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 25°, con light rain. Finalmente, el martes 17, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con moderate rain.

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