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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 33°. Se espera un día mayormente soleado, aunque la humedad será del 61%.

12/11/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 30° y una sensación térmica de 33°. La humedad se encuentra en un 61%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente despejado durante la mayor parte del día. La presión atmosférica se sitúa en 1013 hPa.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas cálidas y algunas lluvias. Para el viernes 13 de noviembre, se espera una mínima de 24° y una máxima de 34° con lluvias ligeras. El sábado 14, la mínima será de 21° y la máxima de 32°, también con lluvias ligeras. El domingo 15, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 32°, manteniendo la tendencia de lluvias. Finalmente, el lunes 16, la temperatura mínima descenderá a 19° y la máxima será de 27° con lluvias moderadas.

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