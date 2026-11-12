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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 12 de noviembre

Este jueves 12 de noviembre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 33°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

12/11/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Mendoza.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 32°. La sensación térmica es de 31°, con una humedad del 31%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un día caluroso y seco, ideal para disfrutar al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El viernes 13 de noviembre, se espera una mínima de 24° y una máxima de 36°, con lluvias moderadas. El sábado 14 de noviembre, la mínima será de 22° y la máxima de 29°, con lluvias ligeras. El domingo 15 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 31°, con lluvias moderadas. El lunes 16 de noviembre, la mínima descenderá a 19° y la máxima será de 29°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, también con lluvias ligeras.

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