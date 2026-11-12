Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 12 de noviembre

El clima en Tucumán para este jueves 12 de noviembre se caracteriza por un ambiente cálido y soleado. La temperatura actual es de 32°, con una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en un 40%, lo que contribuye a la sensación de calor en la región. El viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste, y la visibilidad es de 7000 metros, lo que permite disfrutar de un día despejado.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima alcance los 22° y la máxima los 37°. Este rango térmico indica un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso. La presión atmosférica se mantiene en 1011 hPa, lo que es normal para esta época del año.

Para el pronóstico extendido, el viernes 13 de noviembre se anticipa una mínima de 25° y una máxima de 43°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 14, la temperatura mínima descenderá a 21° y la máxima será de 30°, con probabilidad de lluvias moderadas. El domingo 15, se prevé un clima más templado, con mínima de 22° y máxima de 36°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el lunes 16 se espera una mínima de 22° y una máxima de 37°, con posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, Tucumán disfrutará de un jueves cálido y soleado, con temperaturas que invitan a salir y disfrutar del aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el clima para los días siguientes, donde se prevén variaciones significativas en las temperaturas y la posibilidad de lluvias.