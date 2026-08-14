Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 14 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 9°. La sensación térmica es de 8°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para este viernes 14 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Durante el día, el cielo permanecerá nublado, y las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el sábado 15 de agosto se espera una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 19°, también con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 14°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 18 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 12°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se prevé una mínima de 4° y una máxima de 9°, con cielo nublado.