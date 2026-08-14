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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 7° y 15°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento suaves. Conocé el pronóstico extendido.

14/08/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 14 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 9°. La sensación térmica es de 8°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para este viernes 14 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Durante el día, el cielo permanecerá nublado, y las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el sábado 15 de agosto se espera una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 19°, también con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 14°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 18 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 12°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se prevé una mínima de 4° y una máxima de 9°, con cielo nublado.

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