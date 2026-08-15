Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada del sábado 15 de agosto en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky y la temperatura actual es de 7°. La sensación térmica es de 6°, con una humedad del 86% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 22°. Las condiciones serán mayormente soleadas, con un cielo despejado durante gran parte del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica un poco más fresca. El viento, aunque leve, contribuirá a la sensación de frescura en las primeras horas de la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán variados. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 26°, con cielo despejado. El lunes 17, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 10° y máximas de 13°. El martes 18, las temperaturas oscilarán entre 8° y 10°, también con probabilidad de lluvias. El miércoles 19, se espera una mínima de 7° y una máxima de 11°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 20, el clima mejorará con una mínima de 5° y una máxima de 20°, bajo un cielo despejado.