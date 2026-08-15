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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, Mendoza presentará un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 6° y 14°. Se esperan cielos parcialmente nublados y vientos leves durante la jornada.

15/08/2026 | 00:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 15 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de cielo parcialmente nublado, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 10°, con una humedad del 54%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Las condiciones del viento serán leves, y la humedad se mantendrá en niveles moderados. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el domingo 16 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 12°, con lluvias moderadas. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 5° y la máxima de 10°, también con lluvias. El martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 13°, con cielos parcialmente nublados. El miércoles 19 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 18°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 20 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con algunas nubes dispersas.

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