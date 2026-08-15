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Clima

Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, Tucumán presenta un clima mayormente soleado con temperaturas que oscilarán entre 6° y 22°. La humedad se mantendrá alta, alcanzando el 93%.

15/08/2026 | 00:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 15 de agosto

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 15 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky y la temperatura actual es de 11°. La sensación térmica es de 11°. La humedad es del 93%, lo que indica un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 17, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 12° y máximas de 15°. El martes 18, la tendencia de lluvias se mantendrá, con mínimas de 11° y máximas de 12°. Para el miércoles 19, se espera una leve mejora, con mínimas de 10° y máximas de 14°. Finalmente, el jueves 20, el clima se estabilizará con cielo despejado, mínimas de 9° y máximas de 25°.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Tucumán?
Hoy se prevé un clima soleado, con temperaturas entre 6° y 22°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 11° con una sensación térmica de 11°.

¿Qué condiciones de humedad hay?
La humedad actual es del 93%, lo que genera un ambiente húmedo.

¿Habrá lluvias en los próximos días?
Se anticipan lluvias ligeras para el lunes 17 y martes 18 de agosto.

¿Cómo estará el clima el jueves 20?
El jueves 20 se espera un clima despejado, con mínimas de 9° y máximas de 25°.

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