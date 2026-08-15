Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto
Este sábado 15 de agosto, Santa Fe presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 21°. Se espera un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 15 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.
Ahora
En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad alcanza el 98%, lo que contribuye a una atmósfera bastante densa. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa.
El clima hoy sábado 15 de agosto
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. El día se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con escasas probabilidades de lluvia. La humedad alta y el viento suave pueden hacer que la sensación térmica se mantenga fresca durante gran parte del día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El domingo 16 de agosto, se espera una mínima de 15° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, con lluvias moderadas. Para el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 12°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 13°, con lluvias ligeras. Se recomienda estar preparado para un clima inestable en los próximos días.