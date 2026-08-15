Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad alcanza el 98%, lo que contribuye a una atmósfera bastante densa. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. El día se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con escasas probabilidades de lluvia. La humedad alta y el viento suave pueden hacer que la sensación térmica se mantenga fresca durante gran parte del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El domingo 16 de agosto, se espera una mínima de 15° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras. El lunes 17 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, con lluvias moderadas. Para el martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 12°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 13°, con lluvias ligeras. Se recomienda estar preparado para un clima inestable en los próximos días.