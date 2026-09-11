Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 11 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 59%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, y la humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más baja. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el sábado 12 de septiembre, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 10°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 13 de septiembre, la mínima será de 5° y la máxima de 10°, también con lluvias. El lunes 14 de septiembre, se espera un leve ascenso en las temperaturas, con mínima de 7° y máxima de 20°, y cielo nublado. Para el martes 15 de septiembre, se prevé un clima más despejado, con mínima de 10° y máxima de 24°. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, con cielo claro.