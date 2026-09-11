Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 11 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con broken clouds, lo que indica una mezcla de nubes y claros. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad es del 54%, lo que proporciona un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad del 54% contribuye a un clima templado, ideal para actividades al aire libre. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un viernes agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 12 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 17°, con cielo poco nublado. El domingo 13, las temperaturas oscilarán entre 8° y 15°, con cielo mayormente nublado. Para el lunes 14, se espera un leve ascenso, con mínimas de 10° y máximas de 19°, manteniendo el cielo nublado. El martes 15, el clima mejorará, alcanzando mínimas de 8° y máximas de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 16, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 22°, con algunas nubes dispersas.