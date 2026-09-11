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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre, Rosario presenta lluvias moderadas y temperaturas que oscilan entre 11° y 19°. La humedad se mantiene alta y el viento sopla desde el sur a 5 km/h.

11/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: lluvias moderadas y temperaturas variables

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario experimenta un clima de lluvias moderadas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°. La humedad se encuentra en un 70%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5 km/h desde el sur.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que alcanzan los 5 km/h. La humedad alta y las lluvias continuas podrían afectar la visibilidad durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas que oscilarán entre 7° y 25°. El sábado se espera una mínima de 8° y una máxima de 12°, con cielos nublados. El domingo, la mínima será de 8° y la máxima de 15°, manteniendo el cielo cubierto. Para el lunes, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 20°, con cielos también nublados. El martes, la mínima será de 8° y la máxima de 25°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles, se espera una mínima de 7° y una máxima de 22°, con cielo claro.

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