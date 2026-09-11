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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre, Tucumán presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 25°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para disfrutar al aire libre.

11/09/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Tucumán presenta un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 82%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones climáticas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá alta, pero sin probabilidades de lluvia. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. Para el sábado 12 de septiembre, se espera una mínima de 7° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El domingo 13 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 7° y 8°, también con lluvias. El lunes 14 de septiembre, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 18°, con algunas nubes dispersas. Para el martes 15 de septiembre, se prevé un cielo despejado con temperaturas que irán de 9° a 25°. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, se espera un clima similar, con mínimas de 12° y máximas de 27°.

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