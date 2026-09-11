Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 11 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Salta para el 11 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo con nubes dispersas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 56%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento se mantendrán moderadas, y no se anticipan lluvias. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en las condiciones climáticas. El sábado 12 de septiembre se espera una mínima de 7° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras. El domingo 13 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 5° y 7°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 14 de septiembre, se anticipa un clima más templado, con mínimas de 2° y máximas de 18°, y cielo despejado. El martes 15 de septiembre, las temperaturas variarán entre 8° y 25°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo claro.