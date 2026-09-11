Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 11 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 41%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento se mantendrán en niveles moderados, y la humedad podría variar a lo largo del día. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán un clima variable. Para el sábado 12 de septiembre, se prevé una mínima de 2° y una máxima de 8°, con la posibilidad de nevada. El domingo 13, las temperaturas oscilarán entre 2° y 12°, con cielo despejado. El lunes 14, se espera un rango de 6° a 18°, manteniendo el cielo claro. El martes 15, las temperaturas aumentarán, con mínimas de 11° y máximas de 20°. Finalmente, el miércoles 16, se anticipa un clima similar, con mínimas de 13° y máximas de 22°.