Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de pocas nubes, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 55%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el noreste y la presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. Los vientos continuarán desde el noreste, contribuyendo a un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 25°, con cielo nublado. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras nuevamente. El domingo 4 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras también. Finalmente, el lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con cielo mayormente nublado.