Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de light rain, con una temperatura actual de 9°. La sensación térmica se siente un poco más baja, alcanzando los 8°. La humedad es del 96%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Se espera que la temperatura mínima en Córdoba sea de 9° y la máxima alcance los 19°. A lo largo del día, el viento se mantendrá leve, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La alta humedad y las lluvias ligeras podrían persistir durante la mañana, pero se prevé una mejora hacia la tarde, permitiendo que el sol asome en algunos momentos.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el domingo 16 de agosto la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 17 de agosto se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con nubes dispersas. El martes 18 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 10° y 14°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, la mínima será de 7° y la máxima de 16°, con cielo cubierto. Finalmente, el jueves 20 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 23°, con cielo despejado.