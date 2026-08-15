En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

San Lorenzo vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, Córdoba presenta un clima fresco con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 9° y 19°. La humedad es alta y se espera un leve aumento en la temperatura durante el día.

15/08/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 15 de agosto

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 15 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de light rain, con una temperatura actual de 9°. La sensación térmica se siente un poco más baja, alcanzando los 8°. La humedad es del 96%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Se espera que la temperatura mínima en Córdoba sea de 9° y la máxima alcance los 19°. A lo largo del día, el viento se mantendrá leve, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La alta humedad y las lluvias ligeras podrían persistir durante la mañana, pero se prevé una mejora hacia la tarde, permitiendo que el sol asome en algunos momentos.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el domingo 16 de agosto la mínima será de 9° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 17 de agosto se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con nubes dispersas. El martes 18 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 10° y 14°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, la mínima será de 7° y la máxima de 16°, con cielo cubierto. Finalmente, el jueves 20 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 23°, con cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf