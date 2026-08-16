Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 16 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 16° y una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 82%, lo que genera una sensación de pesadez en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

El clima hoy domingo 16 de agosto

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 13° y la máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La alta humedad puede generar una sensación térmica similar a la temperatura real, por lo que se recomienda estar preparado para un día fresco y nublado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El lunes 17 de agosto se prevé una mínima de 11° y una máxima de 16° con lluvias moderadas. El martes 18 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 8° y 12° con lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 12° con lluvias ligeras nuevamente. El jueves 20 de agosto, la situación se tornará más complicada con lluvias intensas, donde se espera una mínima de 10° y una máxima de 12°. Finalmente, el viernes 21 de agosto, las temperaturas se mantendrán entre 8° y 10° con cielo cubierto.