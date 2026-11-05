Investigadores de Stanford hallan un "Ozempic natural" que podría revolucionar la pérdida de peso

Un equipo de investigadores de Stanford Medicine realizó un avance significativo en el tratamiento de la obesidad al identificar una molécula natural que podría funcionar como un "Ozempic natural". La molécula, denominada BRP, demostró en experimentos con animales una capacidad notable para suprimir el apetito y promover la pérdida de grasa, similar a los efectos del semaglutide, el ingrediente activo de Ozempic, pero sin los efectos secundarios digestivos comunes.

Los estudios iniciales indicaron que BRP podía reducir el consumo de alimentos hasta en un 50%, actuando de manera más selectiva sobre el cerebro, específicamente en el hipotálamo, que es la región responsable del control del hambre y el metabolismo. Esta selectividad podría permitir a los pacientes perder peso sin experimentar problemas como náuseas o pérdida de masa muscular.

La investigación se llevó a cabo con la ayuda de inteligencia artificial, que permitió a los científicos analizar miles de compuestos biológicos en busca de esta prometedora molécula. La doctora Katrin Svensson, profesora asistente de patología, explicó que a diferencia del semaglutide, que afecta múltiples órganos, BRP parece actuar específicamente en el hipotálamo, lo que podría resultar en un tratamiento más preciso para la obesidad.

El hipotálamo juega un papel crucial en la regulación del hambre y el equilibrio energético. Por su parte, el semaglutide imita una hormona llamada péptido 1 similar al glucagón (GLP-1), que regula el azúcar en sangre y las señales de saciedad. Sin embargo, la activación de los receptores de GLP-1 en varias partes del cuerpo puede provocar efectos secundarios no deseados. En cambio, BRP parece activar diferentes poblaciones de células cerebrales, lo que podría permitir un control más preciso del hambre.

Los experimentos realizados con ratones y mini cerdos mostraron que BRP no solo disminuyó el apetito, sino que también promovió la pérdida de grasa sin afectar significativamente la masa muscular. Además, los animales tratados mostraron mejoras en la tolerancia a la glucosa y a la insulina, lo que sugiere que BRP podría tener efectos positivos en la salud metabólica.

Uno de los aspectos más intrigantes del descubrimiento es que BRP podría ofrecer beneficios de pérdida de peso sin los efectos secundarios adversos asociados con medicamentos como Ozempic. Durante el estudio, los investigadores no observaron diferencias significativas en el comportamiento o en las respuestas físicas de los animales tratados en comparación con los controles, lo que sugiere que BRP podría evitar problemas como la constipación y la náusea.

A pesar de los resultados prometedores, BRP se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Los investigadores planean avanzar hacia ensayos clínicos en humanos para determinar su seguridad y eficacia. La doctora Svensson enfatizó que la falta de medicamentos efectivos para tratar la obesidad en humanos ha sido un problema durante décadas y están ansiosos por conocer si BRP será seguro y efectivo en personas.