Una leyenda apuntó contra Cavani por su paso en Boca: "Malinterpretó lo que significa jugar aquí"

El exarquero Óscar Córdoba dirigió duras críticas hacia Edinson Cavani, afirmando que "malinterpretó lo que es jugar en Boca", en referencia a su paso por el club entre 2023 y 2026. En particular, cuestionó la actuación del delantero en la última final de la Copa Libertadores que disputó el equipo en el mismo año de su llegada.

"Yo no puedo suponer que mi centrodelantero va a ir a marcar a la punta izquierda en una final de Copa Libertadores. Corría por todos lados, y cuando llegaba al frente llegaba desgastado", enfatizó el colombiano, quien ha sido campeón de dos Libertadores, una Intercontinental y tres torneos locales con el equipo de la Ribera.

En una charla con F90, Óscar Córdoba amplió sus observaciones sobre el rendimiento de Cavani. En este contexto, expresó: "Quería mostrar compromiso en un Boca que no llevaba la pelota para una posición como la de él".

Para el exfutbolista, Leandro Paredes aportó al "Xeneize" algo que Cavani no pudo. Al respecto, sostuvo: "Boca necesitaba un jugador como Paredes. Lo estaba buscando en Cavani, pero siento que Cavani malinterpretó lo que es jugar en Boca".

La etapa del delantero uruguayo en Boca estuvo marcada por las lesiones, que le impidieron tener regularidad y exhibir su mejor nivel. Cavani llegó en julio de 2023 y dejó el club en julio de 2026.

En total, Cavani disputó 81 partidos, anotando 28 goles y brindando cuatro asistencias. A pesar de haber estado cerca, no logró conquistar ningún título con la camiseta "azul y oro". En 2023, marcó un gol en las semifinales de la Libertadores ante Palmeiras, pero en el partido decisivo contra Fluminense tuvo una clara oportunidad que desperdició con un pase atrás.

Luego, a principios de 2024, Cavani encadenó varios partidos en el torneo local, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Terminó ese año siendo el máximo goleador del club, anotando 20 de los 28 goles que acumula con la institución.