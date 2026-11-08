Murió un joven de 30 años tras una violenta agresión a la salida de un boliche en La Cumbre
El hombre falleció luego de recibir un golpe que lo hizo caer por unas escaleras y otro impacto en la cabeza. El hecho ocurrió este domingo a la mañana. Se trabaja para identificar y detener a los agresores.
08/11/2026 | 12:28Redacción Cadena 3
FOTO: El hecho ocurrió en La Cumbre (Foto ilustrativa)
Un hombre de 30 años murió tras una violenta agresión a la salida de un boliche en La Cumbre. La víctima fue identificada como Juan Pablo Dentesano. La Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín investiga lo ocurrido y trabaja en la identificación y detención de los sospechosos.
De acuerdo con los primeros indicios de la investigación, el episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este domingo. De acuerdo a las primeras informaciones, Dentesano habría estado alcoholizado y, luego de salir del local, intentó volver a ingresar. En ese momento, un hombre se lo impidió y le propinó un golpe.
Como consecuencia, la víctima cayó hacia atrás por unas escaleras y golpeó su cabeza. Cuando quedó inmovilizada, otro sujeto se acercó y le dio una patada en la cabeza.
El testimonio de un comerciante de la zona
El propietario de una heladería ubicada frente al boliche manifestó su tristeza por lo ocurrido y aseguró que los episodios de violencia en el lugar eran frecuentes.
“La sensación es tristeza y sabemos que esto podía pasar, porque permanentemente tenemos hechos como estos en ese local del frente. Siempre, al llegar los domingos a la mañana, nos encontramos con un cuadro feo, con la vereda sucia, rastros de alcohol y peleas. Sabíamos que podía pasar esto”, expresó en diálogo con Cadena 3.
El comerciante también explicó que cuenta con cámaras de seguridad, aunque aclaró que no graban, por lo que no serían de utilidad para aportar imágenes a la investigación.
Mientras tanto, la fiscalía continúa con las tareas para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.
Informe de Tomás Villagra
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre de 30 años, Juan Pablo Dentesano, murió tras ser agredido a la salida de un boliche en La Cumbre.
¿Quién investiga? La Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín está a cargo de la investigación.
¿Cuándo sucedió el hecho? El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo.
¿Dónde tuvo lugar la agresión? La agresión ocurrió a la salida de un boliche en La Cumbre.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? Tras intentar reingresar al boliche, Dentesano fue golpeado y cayó por unas escaleras, donde otro sujeto le propinó una patada en la cabeza.
¿Por qué es relevante esta noticia? Los episodios de violencia en el lugar son frecuentes, lo que genera preocupación en la comunidad.