Murió un joven de 30 años tras una violenta agresión a la salida de un boliche en La Cumbre

Un hombre de 30 años murió tras una violenta agresión a la salida de un boliche en La Cumbre. La víctima fue identificada como Juan Pablo Dentesano. La Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín investiga lo ocurrido y trabaja en la identificación y detención de los sospechosos.

De acuerdo con los primeros indicios de la investigación, el episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este domingo. De acuerdo a las primeras informaciones, Dentesano habría estado alcoholizado y, luego de salir del local, intentó volver a ingresar. En ese momento, un hombre se lo impidió y le propinó un golpe.

Como consecuencia, la víctima cayó hacia atrás por unas escaleras y golpeó su cabeza. Cuando quedó inmovilizada, otro sujeto se acercó y le dio una patada en la cabeza.

El testimonio de un comerciante de la zona

El propietario de una heladería ubicada frente al boliche manifestó su tristeza por lo ocurrido y aseguró que los episodios de violencia en el lugar eran frecuentes.

“La sensación es tristeza y sabemos que esto podía pasar, porque permanentemente tenemos hechos como estos en ese local del frente. Siempre, al llegar los domingos a la mañana, nos encontramos con un cuadro feo, con la vereda sucia, rastros de alcohol y peleas. Sabíamos que podía pasar esto”, expresó en diálogo con Cadena 3.

El comerciante también explicó que cuenta con cámaras de seguridad, aunque aclaró que no graban, por lo que no serían de utilidad para aportar imágenes a la investigación.

Mientras tanto, la fiscalía continúa con las tareas para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Informe de Tomás Villagra