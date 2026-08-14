Una joven creó un formulario para filtrar pretendientes antes de aceptar una primera cita

Mar Wiesner convirtió la búsqueda de una pareja estable en un proceso de selección previo a la primera cita. La joven, que comparte contenidos en redes sociales bajo el nombre Speak My Truth, contó que recibe diariamente mensajes de hombres interesados en conocerla como pretendientes, pero que decidió establecer algunos filtros antes de aceptar un encuentro.

“Todos los días recibo mensajes de hombres que quieren conocerme como pretendientes. Pero yo no salgo en una primera cita con cualquiera”, explicó durante una entrevista radial. Según relató, la idea surgió después de comenzar a compartir experiencias personales en redes sociales y recibir una gran cantidad de propuestas.

El primer paso consiste en revisar el mensaje del interesado y su perfil. Si considera que la persona se presenta de manera clara y respetuosa, le pregunta si está dispuesta a completar un formulario. Allí solicita información que considera básica para determinar si existe compatibilidad.

Entre las preguntas aparecen la edad, la fecha de nacimiento, el deseo de tener hijos, la religión y hábitos como fumar o beber. Para Wiesner, conocer esos aspectos antes de una cita permite evitar situaciones incómodas y ahorrar tiempo.

“Si yo estoy en una cita contigo y en la cita me entero de que tú no quieres hijos y yo sí, ya perdimos nuestro tiempo”, sostuvo.

Pero el formulario no constituye el único filtro. La creadora de contenido explicó que también analiza las respuestas, el perfil del candidato y, especialmente, lo que define como la “energía” de la persona. Si considera que existe compatibilidad, avanza a una siguiente instancia: una videollamada.

En esas conversaciones busca observar la personalidad del candidato y la manera en que se relaciona. Una de las preguntas que suele realizar está vinculada con la relación que la persona tiene con Dios, debido a la importancia que ese aspecto tiene para ella.

Wiesner aclaró, además, que no pretende revelar todas las preguntas que realiza durante las videollamadas porque, según explicó, los candidatos podrían prepararse previamente. Su objetivo es observar también qué preguntas le formula el interesado, ya que considera que eso revela aspectos importantes de su personalidad y de lo que está buscando.

Hasta el momento, contó que solamente llegó a realizar una videollamada con un candidato. La experiencia fue positiva y ambos encontraron coincidencias, aunque Wiesner sintió que la conexión funcionaba mejor desde la amistad que desde una eventual relación sentimental.

Su método no está pensado, según explicó, para evitar las relaciones, sino para encontrar una pareja con quien pueda construir un proyecto de vida a largo plazo. “Mi objetivo es encontrar mi pareja de vida, la persona con quien voy a compartir la eternidad”, afirmó.

La joven también contó que lleva aproximadamente dos años y medio soltera. Durante buena parte de ese período se dedicó a sanar y reconectarse consigo misma después de su anterior relación. Recién alrededor de un año atrás comenzó nuevamente a considerar candidatos, cuando sintió que había dejado atrás emocionalmente a su expareja.

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Lejos de considerar aquella experiencia únicamente como una ruptura dolorosa, Wiesner aseguró que la relación anterior le permitió reconocer aspectos personales que necesitaba trabajar. “Aprendí que primero tengo que amarme a mí antes de estar en una relación sana”, señaló.

Así, el formulario se convirtió para ella en una herramienta para poner límites y evitar vínculos prematuros. Antes de una primera cita, busca conocer lo esencial, evaluar la compatibilidad y determinar si existe una conexión suficiente como para dar el siguiente paso.

Los interesados pueden encontrarla en redes sociales como Speak My Truth y Mar Wiesner, donde continúa compartiendo contenidos relacionados con sus experiencias, relaciones y desarrollo personal.

Entrevista de "Viva la Radio"