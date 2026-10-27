Lucas Sugo llega a Córdoba con “Raíces”, un show que recorre su historia musical y sus emociones

FOTO: El artista uruguayo se presentará en Quality Espacio este 31 de octubre

La cuenta regresiva ya comenzó. Lucas Sugo se prepara para regresar a Córdoba con “Raíces”, el espectáculo que presentará este sábado 31 de octubre en Quality Espacio y que promete una noche cargada de emociones, recuerdos y música para cantar y bailar.

El cantante uruguayo en diálogo con Cadena 3 expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público cordobés y recordó las experiencias positivas que vivió en anteriores presentaciones en la provincia. También destacó el reconocimiento obtenido en Jesús María, donde recibió la distinción de artista revelación, un acontecimiento que, según señaló, contribuyó a fortalecer su vínculo con el público argentino.

“Las ganas de estar ya en el escenario compartiendo un momento muy lindo juntos” son parte de la motivación con la que prepara esta nueva presentación, explicó el artista.

Con más de 30 años de trayectoria, Sugo eligió el nombre “Raíces” para un espectáculo que recorre las influencias musicales que marcaron su formación y su carrera.

La propuesta incluye baladas, clásicos latinoamericanos, folclore y música tropical de otras épocas, sin dejar de lado los temas que consolidaron su popularidad, como “Cinco minutos” y otras canciones de su repertorio.

El cantante explicó que la idea es recuperar sonidos y emociones de distintas etapas de su vida artística, con canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

En ese recorrido también aparecen clásicos románticos como “Déjame intentar conquistar tu amor”, popularizado por Carlos Mata, con quien Sugo compartió un momento especial durante una presentación en el estadio Luna Park, en Buenos Aires.

El espectáculo busca combinar esos recuerdos con la energía de una banda en vivo, en una propuesta que alterna momentos íntimos con otros de gran despliegue musical.

Uno de los atractivos de “Raíces” será la variedad del repertorio. Además de sus canciones más conocidas, habrá espacio para clásicos de la música tropical latinoamericana, con versiones que invitan a cantar y bailar.

Entre los temas que anticipó el artista se encuentran canciones como “Paisaje” y “Lloro por quererte, por amarte y por desearte”, dentro de un recorrido que recupera melodías que acompañaron a distintas generaciones.

Sugo también adelantó que habrá momentos en los que se presentará con su guitarra frente al público y permitirá que los asistentes elijan qué canciones quieren escuchar. Esa cercanía, explicó, será parte de la esencia del espectáculo.

“Van a haber momentos íntimos, momentos donde apuntamos al corazón y también momentos muy festivos con todo lo imponente de la banda en vivo”, resumió.

El músico llegará acompañado por un equipo de más de 15 personas, entre músicos y personal técnico, para ofrecer una presentación con todos los elementos de su espectáculo.

La agenda incluye una intensa gira por distintos puntos del país y el regreso a Uruguay. Según contó durante la entrevista, el recorrido de este fin de semana implicará viajar cerca de 4.000 kilómetros.

Para Sugo, el despliegue forma parte del respeto que siente por su público y del compromiso de ofrecer una experiencia musical completa en cada presentación.

Durante la charla, el cantante también compartió detalles de su vida lejos de los escenarios. Actualmente vive en Rivera, al norte de Uruguay, una ciudad fronteriza con Brasil donde mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal.

Aunque reconoció que residir en Montevideo podría facilitar cuestiones logísticas de su carrera, aseguró que el arraigo y el sentido de pertenencia pesan más en su decisión de permanecer allí.

Además, reveló su pasión por el fútbol y recordó la conmoción que generó en Rivera la disputa de la Copa América de 1995, un torneo que Uruguay terminó ganando.

La conversación dejó ver el costado personal de un artista que, después de más de tres décadas de carrera, continúa encontrando inspiración en sus orígenes y en las experiencias que marcaron su camino.

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Cómo conseguir las entradas

Lucas Sugo se presentará este sábado 31 de octubre en Quality Espacio, en Córdoba, con su espectáculo “Raíces”.

Las entradas se pueden adquirir a través de Quality Center, en su sitio web oficial: https://qualitycenter.com.

La propuesta invita a reencontrarse con grandes canciones, recorrer distintas etapas de la música latinoamericana y compartir una noche en la que, como anticipó el artista, habrá lugar tanto para la emoción como para la fiesta.

Entrevista de "Viva la Radio"