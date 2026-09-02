La primavera llega a las aulas: raíces, amor y límites para ayudar a los chicos a florecer

Con la llegada de septiembre y los primeros signos de la primavera, Liliana González en diálogo con Cadena 3 propuso mirar las aulas desde una perspectiva diferente.

La especialista en educación comparó a los chicos y alumnos con las semillas y las plantas que comienzan a brotar en esta época del año, para reflexionar sobre la importancia del acompañamiento familiar y docente durante el crecimiento.

“Los chicos son muy parecidos a las plantas”, planteó González, al explicar que, así como una planta necesita buenas raíces, nutrientes y un riego adecuado para florecer, los niños necesitan condiciones que les permitan desarrollarse y afrontar las dificultades de la vida.

En esa metáfora, las raíces representan los primeros años de vida y el ámbito familiar. “Las raíces son familiares, son lo que uno construye como papá o como mamá en esos primeros años donde los chicos tienen que aprenderlo todo”, señaló.

Para González, crecer con raíces fuertes permite que los niños puedan enfrentar mejor “los vientos, las sequías, los problemas y los obstáculos” que aparecen a lo largo de la vida.

Los nutrientes, en tanto, están relacionados con el amor, el cuidado, el juego, el acompañamiento y la palabra. También incluyen los cuentos, la posibilidad de ser escuchados y la presencia de los adultos significativos.

Pero la especialista puso especial énfasis en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el amor y los límites. “Hay que regar con amor y hay que limitar el riego porque el amor excesivo tampoco es bueno”, explicó.

La imagen sirve para representar una tarea compleja de la crianza: acompañar sin sobreproteger. “Si no regamos, se nos secan los hijos, pero si regamos demasiado, se nos pueden ahogar y no florecer nunca”, sostuvo.

En ese sentido, González resumió la importancia de establecer límites desde el afecto: “Te amo, pero hasta acá. Te amo, pero esto no. Te amo, pero te digo basta”.

Cada semilla tiene su propio tiempo

La especialista también llamó a los adultos a aceptar que no todas las semillas se convierten en la flor que imaginamos. Lo mismo ocurre con los hijos y con los alumnos: pueden desarrollar intereses, capacidades y vocaciones diferentes de las que sus padres esperaban.

“Vos querés que haga tal deporte y hace otro; vos querés que brille en una materia y brilla en otra. No importa. El tema es que florezcan”, afirmó.

Para González, la verdadera tarea de padres y docentes consiste en observar esas particularidades, estimular las fortalezas y acompañar las dificultades.

“Estar atento a las fortalezas y a las debilidades, a las fortalezas para estimularlas y a las debilidades para sostenerlas”, resumió.

La primavera también ofrece una oportunidad para recuperar el juego y los espacios al aire libre. Salir al patio, ir a una plaza y observar qué actividades disfrutan los chicos puede ayudar a descubrir intereses que, con el tiempo, incluso pueden transformarse en vocaciones.

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El docente como cuidador de semillas

En su reflexión, González destacó especialmente el papel de los docentes, quienes muchas veces acompañan a niños que llegan a las aulas atravesados por distintas dificultades.

“Los chicos vienen más castigados que nunca, algunos con hambre, otros con soledad, con orfandad. Y sin embargo, el docente sigue cuidando, protegiendo, poniendo tutores, regando, cuidándolos de las inclemencias”, expresó.

Así, el trabajo docente aparece como una tarea cotidiana de cuidado y descubrimiento: mirar a cada alumno, reconocer sus capacidades y ofrecerle las herramientas necesarias para que pueda crecer.

“En las aulas hay muchas semillas ocultas”, afirmó González. Y aunque algunas puedan necesitar raíces más fuertes o un acompañamiento diferente, mientras exista esa semilla también existe la posibilidad de florecer.

A pocos días del Día del Maestro, la reflexión adquiere además un significado especial. El reconocimiento a quienes acompañan diariamente a los chicos se suma a una idea central: educar no consiste solamente en transmitir conocimientos, sino también en cuidar, escuchar, poner límites, estimular y confiar en las posibilidades de cada niño.

Porque, como concluyó Liliana González, el objetivo es que los chicos puedan florecer, pero también que puedan hacerlo siendo “felices y buenas personas”.

Entrevista de "Viva la Radio"