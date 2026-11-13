Accastello: “Argentina tiene que ir hacia la Región Centro para garantizar desarrollo productivo"

FOTO: Accastello: “Hay que potenciar los 70 talleres culturales que tenemos en los barrios de Villa María”

FOTO: Accastello: “Hay que potenciar los 70 talleres culturales que tenemos en los barrios de Villa María”

Villa María volvió a poner en marcha su Feria del Libro, un espacio de encuentro con la literatura, la educación y la cultura que comenzó este jueves y continuará hasta el sábado en el Parque de la Vida.

La programación incluye 50 presentaciones de libros y 37 actividades, con la participación de escritores, periodistas, artistas y referentes de distintos ámbitos.

La feria recupera una propuesta que había dejado de realizarse durante algunos años y que volvió a tener visibilidad en la agenda cultural de la ciudad. En esta edición, el predio del Centro Cultural Leonardo Favio se convierte en escenario de presentaciones, encuentros y actividades pensadas para públicos de todas las edades.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Eduardo Accastello en diálogo con Cadena 3 destacó la importancia de recuperar este espacio y fortalecer el vínculo de Villa María con la cultura y la educación.

“Villa María es, sin duda, una vinculación directa con la educación y la cultura”, expresó el mandatario, quien también resaltó el trabajo conjunto de las áreas municipales para concretar nuevamente la feria.

Accastello confirmó que durante las tres jornadas participarán 50 autores que presentarán sus publicaciones. Además, adelantó dos iniciativas que el municipio proyecta para el próximo año: la creación de un museo histórico en la planta baja del edificio municipal y la puesta en marcha de una editorial municipal.

“Creemos que hay que potenciar los 70 talleres que tenemos culturales en los barrios para que todos los que quieran escribir, editar, el municipio está dispuesto que esta ciudad universitaria lo haga”, sostuvo.

El intendente también brindó detalles sobre los proyectos que se desarrollan en el Parque de la Vida, donde el municipio avanza en la construcción de nuevos espacios vinculados con la innovación, la tecnología y el turismo de eventos.

Entre las iniciativas mencionó Fórum, un futuro centro de convenciones que contará con áreas de servicios y espacios gastronómicos, y Áurea, una torre de 52 metros de altura que funcionará como mirador y espacio de innovación tecnológica.

Según explicó Accastello, Áurea tendrá 350 metros cuadrados y ofrecerá propuestas interactivas, juegos y programas de orientación vocacional, además de experiencias vinculadas con el desarrollo tecnológico.

El proyecto contempla también criterios de sustentabilidad, con sistemas de recuperación de agua, generación de energía y la incorporación de aproximadamente 50.000 plantas entre las estructuras de Fórum y Áurea.

El objetivo, indicó, es consolidar el Distrito del Conocimiento y ampliar las posibilidades de desarrollo educativo, tecnológico y turístico de Villa María.

La programación de la Feria del Libro incluye la presencia de reconocidas figuras. Este jueves, alrededor de las 19, está prevista la presentación del libro de Susana Buontempo, mientras que también participa el periodista Chema Forte, con su programa Amamos Argentina.

Para este viernes se anunció la presentación de Mauricio Cóccolo, quien compartirá su libro de cuentos de fútbol, además de distintas actividades y encuentros destinados a la comunidad.

La agenda también tendrá un espacio para debatir sobre el desarrollo regional. Accastello anticipó su participación junto a otros intendentes de la Región Centro y al politólogo Fernando Zapata, en un encuentro que abordará el rol de las ciudades en la transformación económica y productiva del país.

“Argentina tiene que ir al centro, Argentina tiene que ir hacia la Región Centro, en todo su concepto”, afirmó el intendente.

En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el protagonismo del interior, impulsar una reforma estructural financiera y promover la articulación entre ciudades para mejorar la competitividad, el desarrollo productivo y la generación de empleo.

“Nosotros creemos que la Argentina se tiene que reconstruir desde el interior. Y esa reconstrucción nosotros la planteamos de abajo hacia arriba”, concluyó.

Con propuestas para lectores, escritores, familias y estudiantes, la Feria del Libro vuelve a ocupar un lugar en la agenda cultural de Villa María y reafirma al Parque de la Vida como un espacio de encuentro para la educación, la cultura y la innovación.

Informe de Fernando Rasso