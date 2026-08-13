"Nada me va a traer a mi bebé": Gian cumpliría dos años y su familia lo recordó

FOTO: "Nada me va a traer a mi bebé": Gian cumpliría dos años y su familia aún reclama.

A dos años de su muerte, la familia de Gian Mastrocola volvió a recordarlo con un homenaje cargado de dolor y emoción. El niño, que falleció tras recibir un disparo cuando estaba en brazos de su papá, habría cumplido dos años y sus familiares lo homenajearon con globos blancos y mensajes dirigidos al cielo.

Su abuelo Daniel y su mamá Evelyn participaron del recuerdo y hablaron con Cadena 3 Rosario sobre el dolor que atraviesan desde aquel 5 de marzo. “Es un dolor que no se puede entender y que lo extrañamos cada día más”, expresó el abuelo, quien destacó además el acompañamiento permanente de familiares y amigos.

A pesar del paso del tiempo, la familia continúa reclamando justicia y sigue de cerca el avance de la causa. Según explicaron, actualmente hay tres personas detenidas, aunque no se produjeron nuevos arrestos y esperan que la investigación avance para determinar la responsabilidad de todos los involucrados.

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“Que paguen lo que tengan que pagar y que no salgan nunca más de la cárcel”, sostuvo Daniel al ser consultado sobre qué significa justicia para la familia.

Para Evelyn, la fecha tiene un significado especialmente doloroso. La mamá de Gian recordó que esperaba con entusiasmo su segundo cumpleaños y que había imaginado una celebración completamente diferente.

“Creo que no hay palabras. No se lo deseo a ninguna madre, que tenga que pasar un cumple sin su hijo, sin su bebé”, expresó.

La mujer contó que durante meses había pensado en los preparativos para festejar junto a su hijo. “Siempre esperaba su cumple con mucha ansia, preparando un millón de cosas para hacerle su fiesta y este año fue totalmente distinto”, relató.

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La ausencia de Gian, sostuvo, atraviesa cada momento de la vida familiar. “Nos falta él en todo, siempre. Desde el 5 de marzo nos falta él en todo”, afirmó.

En relación con la investigación, Evelyn explicó que la Justicia continúa actuando, aunque hasta el momento la familia conoce la existencia de tres detenidos y no tiene información sobre nuevos avances. El pedido es que quienes resulten responsables sean juzgados y reciban una condena.

“Esperamos que, obviamente, los responsables no salgan nunca más y que paguen lo que tengan que pagar, pero ya nada de eso nos va a traer a mi bebé de vuelta. Pero es lo mínimo que esperamos todos”, señaló.

El reclamo de justicia también se convirtió en una de las razones que ayudan a Evelyn a seguir adelante. “Eso y seguir por él. Seguir por él y hacer todo lo que se pueda hacer por él de este lado”, manifestó.

En el día en que Gian habría cumplido dos años, su familia eligió recordarlo con globos blancos y mensajes al cielo. Un homenaje sencillo para mantener viva su memoria y, al mismo tiempo, renovar un reclamo que permanece desde el día de su muerte: que la Justicia avance y que todos los responsables respondan por el crimen.

Para sus familiares, el dolor continúa intacto, pero también permanece la decisión de seguir luchando por Gian. “Más que las fuerzas que siento que él me ha mandado, otra cosa no te mantiene en pie”, expresó su mamá.

Informe de Agostina Meneghetti.