Clima en Rosario: fin de semana sin lluvias, pero con marcada baja de temperatura

FOTO: Gorros y abrigos, la postal de un día frío en Rosario.

Rosario tendrá un fin de semana con condiciones de tiempo más estables y sin precipitaciones, aunque con temperaturas más bajas como consecuencia del ingreso de viento sur. Después de varios días de condiciones cambiantes, el panorama meteorológico dará una tregua que permitirá realizar actividades al aire libre, aunque con abrigo y teniendo en cuenta la presencia de nubosidad y las ráfagas de viento.

Así lo explicó Facundo Azar, integrante del Centro Climatológico y Meteorológico Sistema de Alerta Temprana (SAT), quien señaló que el viento del sector sur ya afecta a la ciudad y favorecerá un descenso térmico durante las próximas jornadas.

“Vamos a tener por primera vez después de cinco a siete días una estabilización de las condiciones de tiempo, pero al mismo tiempo un descenso térmico”, indicó el especialista.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 18 y los 19 grados durante el sábado y el domingo, con un ambiente más fresco y nubosidad presente. La ausencia de lluvias, sin embargo, será una de las principales características del fin de semana.

En ese sentido, Azar destacó que las condiciones permitirán organizar salidas y actividades al aire libre sin mayores complicaciones por las precipitaciones. No obstante, advirtió que el viento sur y la cobertura nubosa serán factores a tener en cuenta, ya que contribuirán a mantener las temperaturas en valores moderados.

La próxima semana

El panorama se mantendrá estable durante el comienzo de la próxima semana, según las previsiones del SAT. De esta manera, los primeros días ofrecerán condiciones similares, sin cambios significativos en el comportamiento del tiempo.

Sin embargo, el escenario volverá a modificarse a partir del miércoles, cuando se espera el regreso de la inestabilidad a Rosario y la región, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Así, el fin de semana estará marcado por una pausa en las precipitaciones y un ambiente más fresco, mientras que la segunda mitad de la próxima semana podría traer nuevamente condiciones meteorológicas inestables.

Informe de Agostina Meneghetti.