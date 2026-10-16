En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Def. y Justicia vs. Instituto

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Mundial de Hockey sobre patines - Paraguay 2026

Argentina vs. España

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio Rosario Notas

Clima en Rosario: fin de semana sin lluvias, pero con marcada baja de temperatura

El viento sur favorecerá un cambio en las condiciones del tiempo, con máximas de entre 18 y 19 grados y nubosidad variable, según detallaron a Cadena 3 Rosario desde el Centro SAT.   

16/10/2026 | 18:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Gorros y abrigos, la postal de un día frío en Rosario.

FOTO: Gorros y abrigos, la postal de un día frío en Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Clima en Rosario: fin de semana sin lluvias, pero con marcada baja de temperatura.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

Rosario tendrá un fin de semana con condiciones de tiempo más estables y sin precipitaciones, aunque con temperaturas más bajas como consecuencia del ingreso de viento sur. Después de varios días de condiciones cambiantes, el panorama meteorológico dará una tregua que permitirá realizar actividades al aire libre, aunque con abrigo y teniendo en cuenta la presencia de nubosidad y las ráfagas de viento.

Así lo explicó Facundo Azar, integrante del Centro Climatológico y Meteorológico Sistema de Alerta Temprana (SAT), quien señaló que el viento del sector sur ya afecta a la ciudad y favorecerá un descenso térmico durante las próximas jornadas.

“Vamos a tener por primera vez después de cinco a siete días una estabilización de las condiciones de tiempo, pero al mismo tiempo un descenso térmico”, indicó el especialista.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 18 y los 19 grados durante el sábado y el domingo, con un ambiente más fresco y nubosidad presente. La ausencia de lluvias, sin embargo, será una de las principales características del fin de semana.

En ese sentido, Azar destacó que las condiciones permitirán organizar salidas y actividades al aire libre sin mayores complicaciones por las precipitaciones. No obstante, advirtió que el viento sur y la cobertura nubosa serán factores a tener en cuenta, ya que contribuirán a mantener las temperaturas en valores moderados.

La próxima semana

El panorama se mantendrá estable durante el comienzo de la próxima semana, según las previsiones del SAT. De esta manera, los primeros días ofrecerán condiciones similares, sin cambios significativos en el comportamiento del tiempo.

Sin embargo, el escenario volverá a modificarse a partir del miércoles, cuando se espera el regreso de la inestabilidad a Rosario y la región, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Así, el fin de semana estará marcado por una pausa en las precipitaciones y un ambiente más fresco, mientras que la segunda mitad de la próxima semana podría traer nuevamente condiciones meteorológicas inestables.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lectura rápida

¿Qué condiciones se esperan para el fin de semana en Rosario? Se esperan condiciones de tiempo más estables y sin precipitaciones, con temperaturas más bajas debido al viento sur.

¿Quién explicó las condiciones meteorológicas? Facundo Azar, integrante del SAT, explicó las condiciones meteorológicas esperadas.

¿Cuándo se estabilizarán las condiciones del tiempo? Las condiciones se estabilizarán por primera vez en cinco a siete días durante el fin de semana.

¿Dónde se prevén lluvias y tormentas aisladas? En Rosario y la región se espera el regreso de lluvias y tormentas a partir del miércoles de la próxima semana.

¿Por qué se recomienda llevar abrigo durante el fin de semana? Se recomienda llevar abrigo debido al descenso térmico y la presencia de nubosidad y viento sur.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf