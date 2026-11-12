Tirante venció a Shevchenko y avanzó a las semifinales del ATP de Estocolmo
El tenista argentino se mostró sólido en su juego y avanzó a las semifinales tras el retiro de Tomás Etcheverry en octavos.
FOTO: Thiago Tirante
El argentino Thiago Tirante avanzó este jueves a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo tras vencer al kazajo Alexander Shevchenko por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3 en los cuartos de final.
Tirante llegó fresco a este compromiso luego del retiro de Tomás Etcheverry en los octavos de final, instancia que evitó disputar y que lo posicionó como claro candidato para meterse entre los cuatro mejores del torneo.
El cruce frente a Shevchenko marcó el segundo enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional; el historial ya contaba con una victoria previa para el tenista argentino.
El primer set comenzó parejo y con el servicio de Tirante como arma principal, ya que sostuvo sus juegos de saque sin demasiadas complicaciones.
El argentino dispuso de una buena oportunidad para concretar un quiebre a su favor, pero el kazajo se mantuvo firme y sostuvo la igualdad.
A partir del 3-3, ambos tenistas defendieron sus turnos de saque con autoridad y llevaron la definición al tie-break.
En el desempate, Tirante mostró superioridad durante gran parte del desarrollo y alcanzó una ventaja de 6-2.
Aunque dejó escapar algunas oportunidades para cerrar el parcial, finalmente se quedó con la manga inicial por 7-6(5).
En el segundo parcial se repitió la paridad del comienzo, ya que el servicio continuó como el factor clave del encuentro y Shevchenko buscó aprovechar los errores del argentino para tomar ventaja en el marcador.
Sin embargo, Tirante conservó la firmeza con su saque hasta el 3-3, momento en el que encendió las alarmas tras solicitar asistencia médica.
La situación física no pasó a mayores y el duelo avanzó igualado hasta el 5-5, cuando la solidez de ambos al saque forzó un nuevo tie break.
En este segundo desempate, Tirante cometió algunos errores que permitieron a Shevchenko adelantarse 6-2.
Pese a que los nervios le jugaron una mala pasada al kazajo y lo llevaron a desperdiciar varios puntos para set, Shevchenko concretó su cuarta oportunidad, cerró el parcial por 7-6(5) y estiró el partido a una tercera manga.
En el set definitivo apareció el mejor tenis de Tirante, quien salió con agresividad desde el inicio: tras el 1-1, el argentino sostuvo con solvencia su saque, logró un quiebre para colocarse 3-1 y amplió luego la ventaja hasta el 4-1.
Tirante administró esa diferencia hasta el 5-3 y cerró el triunfo con autoridad por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3 para sellar su clasificación a las semifinales del certamen.
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido?
Thiago Tirante venció a Alexander Shevchenko.
¿Cuál fue el resultado final?
Tirante ganó por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3.
¿Cuándo se llevó a cabo el encuentro?
El partido se jugó el jueves 12 de noviembre.
¿Dónde se disputó el torneo?
El evento tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.
¿Cómo avanzó Tirante a las semifinales?
Llegó a esta instancia tras el retiro de Tomás Etcheverry en octavos.
[Fuente: Noticias Argentinas]