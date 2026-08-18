Fairphone lanza su nuevo smartphone reparable en EE. UU. a un precio accesible

Fairphone, la compañía holandesa conocida por sus teléfonos sostenibles y reparables, anunció que su último modelo, el Fairphone 6+, ya está disponible en Estados Unidos a un precio de $649. Este lanzamiento marca la primera vez que los consumidores en EE. UU. pueden adquirir directamente el dispositivo sin modificaciones.

Anteriormente, Fairphone había colaborado con la empresa francesa de sistemas operativos de código abierto e/OS para ofrecer una versión "de-Googled" de sus teléfonos en el país, pero ahora se puede obtener el modelo original, que es compatible con las redes de T-Mobile y AT&T.

El Fairphone 6+ se posiciona como un dispositivo de gama media que, en medio de los crecientes precios de los gadgets, ofrece una propuesta atractiva al ser reparable y diseñado para durar años. "Estamos entregando un dispositivo construido desde cero para ser abierto, reparado y mantenido durante muchos años", declaró Raymond van Eck, CEO de Fairphone.

El smartphone cuenta con un procesador Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm, 12 GB de RAM y una batería de 4,415 mAh con soporte para carga rápida de 30W. Su pantalla es de 6.31 pulgadas LTPO OLED con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120Hz.

En cuanto a la cámara, el dispositivo incluye un sensor principal de 50 megapíxeles de Sony con apertura f/1.88 y un segundo sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles con apertura f/2.2. La cámara frontal es de 32 megapíxeles con apertura f/2.0. Aunque el enfoque principal del dispositivo es su capacidad de reparación, los usuarios han expresado el deseo de contar con un sensor telefoto en lugar de un ultra gran angular.

El Fairphone 6+ destaca por sus 12 partes reemplazables, que incluyen componentes clave como la batería, cámaras, puerto USB-C y la pantalla, todas intercambiables con un solo destornillador. La compañía ofrece cinco años de garantía y soporte de software hasta 2033.

Además, Fairphone se compromete a mantener un proceso de fabricación sostenible, afirmando haber reducido la huella de carbono a 30 kg de CO2e por cada dispositivo fabricado. El Fairphone 6+ está disponible en colores Forest Green, Horizon Black y Cobalt Blue, junto con accesorios como un lazo para el dedo, un cordón y un soporte para tarjetas que los usuarios pueden instalar retirando la tapa trasera.