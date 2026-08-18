Reach Capital asegura $265 millones para respaldar fundadores de IA que buscan expandir el potencial humano

Reach Capital anunció el cierre de un fondo sobredimensionado de $265 millones el pasado martes. La firma, con sede en San Francisco, se enfoca en respaldar a fundadores que desarrollan aplicaciones de inteligencia artificial (IA) con el objetivo de "expandir el potencial humano", según explicó Tony Wan, jefe de plataforma de Reach Capital, en una entrevista con TechCrunch. Este enfoque implica invertir en áreas clave como aprendizaje, salud y trabajo.

Wan destacó que la filosofía de la firma es que "la IA debería servir para el florecimiento humano, no para reemplazarlo". Entre sus inversiones anteriores se encuentran Replit, ClassDojo y Coral Care.

El nuevo fondo planea realizar inversiones de entre $1 millón y $10 millones en aproximadamente 50 empresas durante los próximos tres años. Hasta el momento, no se han realizado inversiones a través de este fondo.

Los socios limitados del fondo incluyen a Capricorn Investment Group, Los Angeles Fire and Police Pensions, LEGO Foundation y College Board. Jomayra Herrera, socia general, comentó que la recaudación de fondos fue exitosa y que lograron reunir el nuevo fondo en menos de seis meses.

"La gran mayoría de nuestros LPs duplicaron su inversión, y sumamos algunos nuevos LPs destacados", afirmó Herrera. "Atribuimos esto al interés de los LPs en fondos boutique especializados que se enfocan en inversiones basadas en convicción".

El nuevo fondo de Reach Capital es notable en un mercado de recaudación de fondos que ha tomado una forma de barra de campana en los últimos años, con capital fluyendo predominantemente hacia fondos grandes y reconocidos en un extremo y hacia especialistas enfocados en el otro, mientras que las firmas generalistas en el medio luchan por captar la atención de los LPs.

Un análisis de PitchBook y la National Venture Capital Association reveló que las firmas establecidas capturaron más del 90% de los aproximadamente $62 mil millones recaudados a través de fondos de capital de riesgo en EE. UU. hasta mayo de este año, dejando un pool más pequeño de gestores de primera vez y de tamaño mediano para competir por lo que queda. La tesis de Reach, con más de una década de experiencia en educación y en inversiones de impacto, encaja en el perfil del tipo de fondo especializado que los LPs han mostrado disposición a financiar.

La firma recaudó previamente $215 millones para su Fondo IV en 2023 y $165 millones para su Fondo III en 2021.

Una de sus salidas más recientes ocurrió en junio, cuando Superhuman —la plataforma de productividad ahora en manos de Grammarly— adquirió a GPTZero, la startup de detección de IA cofundada por el graduado de Princeton Edward Tian. Aunque no se revelaron los términos, GPTZero había crecido a más de 19 millones de usuarios registrados y $30 millones en ingresos recurrentes anuales con solo $13.5 millones recaudados, y Reach fue uno de varios inversores en la compañía, junto con Uncork Capital, Footwork y Jack Altman de Alt Capital.