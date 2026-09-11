Amazon facilita las compras mientras ves Prime Video con nuevas funciones interactivas

Amazon anunció la incorporación de nuevas funciones para facilitar las compras a los espectadores de Prime Video. Con estas actualizaciones, los usuarios podrán descubrir productos relacionados con miles de títulos mediante la experiencia de X-Ray, que actualmente ofrece información en tiempo real sobre actores, personajes y música de la banda sonora.

Entre las novedades se destaca la opción de "Shop the Scene", que utiliza la tecnología Amazon Lens para identificar productos inspirados en la vestimenta de los personajes y otros elementos que aparecen en pantalla. Esta función se suma a la ya existente "Shop the Show", que permite a los usuarios buscar productos relacionados con las series y películas que están viendo, todo sin interrumpir la experiencia visual.

El año pasado, Amazon lanzó "Shop the Show", una función de compras que permite a los usuarios acceder a productos relacionados con un programa al buscar la frase en la aplicación de Amazon. Sin embargo, muchos la consideraron fácil de pasar por alto. Con las nuevas características, las recomendaciones de productos serán más visibles y accesibles.

La compañía se une a otras plataformas como YouTube y Peacock, que han estado integrando sugerencias de compra en la experiencia de visualización. YouTube, por ejemplo, ha ofrecido a los creadores un estante de mercancías para promocionar sus productos, mientras que Peacock introdujo su propia función de compras en 2023.

Para utilizar la función de compras a través de X-Ray, los usuarios deben presionar el botón hacia arriba en el control remoto de Fire TV mientras ven un programa. Luego, podrán acceder a una nueva pestaña de compras que mostrará productos relacionados con el título que están visualizando. Al hacer una compra, la aplicación de compras de Amazon reconocerá lo que se está reproduciendo y llevará a los usuarios a un feed sincronizado con ese momento específico.

Además, la experiencia de compra en la aplicación de Amazon se ha mejorado. Ahora, los usuarios pueden simplemente abrir la aplicación mientras ven una película o programa para ser dirigidos a la tienda correspondiente del título, sin necesidad de ingresar manualmente ninguna búsqueda.

La tecnología "Shop the Scene" está disponible desde hoy en iOS y Android en los EE. UU. y funciona con más de 600 títulos. Por su parte, la función "Shop the Show" se expandirá de 1,300 a más de 8,000 títulos, incluyendo originales de Prime y eventos deportivos en vivo, según indica Amazon.