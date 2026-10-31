En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Victoria Villarruel lanzó un programa de alivio financiero para trabajadores del Senado

La vicepresidenta firmó un decreto que habilita adelantos de hasta tres sueldos netos a tasa cero para que el personal legislativo pueda cancelar la totalidad de sus deudas.

31/10/2026 | 10:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Victoria Villarruel implementa un programa que busca aliviar deudas

FOTO: Victoria Villarruel implementa un programa que busca aliviar deudas

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, puso en marcha formalmente un Programa de Alivio Financiero destinado a los trabajadores de la Cámara alta. La medida fue instrumentada a través del Decreto Presidencial del Senado 0630/2026.

El esquema permite a los empleados acceder a un adelanto excepcional de haberes equivalente a un máximo de tres sueldos netos, calculados sobre la liquidación salarial de octubre de 2026. Según informaron desde el cuerpo legislativo, el beneficio está orientado de forma exclusiva a la cancelación total de obligaciones financieras preexistentes.

El programa no contempla intereses, comisiones ni gastos administrativos de ninguna especie. Los trabajadores beneficiarios deberán devolver estrictamente el monto del capital recibido en un plazo máximo de nueve cuotas mensuales.

De acuerdo con la información difundida por el entorno de la vicepresidenta, la iniciativa se financia íntegramente con recursos provenientes del ahorro acumulado en la propia administración del Senado. Voceros de la Cámara alta señalaron que los fondos no representan un gasto presupuestario extra, ya que serán recuperados con las devoluciones del personal.

Para justificar la medida, el decreto se apoya en datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que reflejan el crecimiento del endeudamiento familiar y el impacto de la situación económica en los ingresos. El acceso abarca deudas con bancos, gremios, billeteras virtuales y prestamistas no bancarios, dejando fuera los créditos hipotecarios y prendarios.

Esta decisión profundiza las visibles diferencias políticas entre Victoria Villarruel y el presidente, Javier Milei. Mientras la vicepresidenta apunta a mitigar el peso de las obligaciones financieras sobre los trabajadores, desde el oficialismo defienden los resultados del programa económico general y relativizan el alcance del endeudamiento de los hogares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué programa lanzó Victoria Villarruel? Un Programa de Alivio Financiero para los trabajadores de la Cámara alta.

¿Quién es la titular del Senado? La titular del Senado es Victoria Villarruel.

¿Cuándo fue instrumentado el decreto? El decreto fue instrumentado a través del Decreto Presidencial del Senado 0630/2026.

¿Dónde se financia el programa? Se financia con recursos provenientes del ahorro acumulado en la administración del Senado.

¿Por qué se implementa este programa? Para mitigar el impacto del endeudamiento familiar y ayudar a los trabajadores con sus obligaciones financieras.

Lo más visto

Sociedad

Una Mañana para todos Rosario

Santa Fe. Intento de usurpación de la Villa Suramericana: "Tomaron a los niños de rehenes para poder hacerlo"

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, cuestionó la maniobra en Cadena 3 Rosario y afirmó que se buscó utilizar la presencia de menores para evitar la intervención policial. La Fiscalía investiga el intento de ocupación y los incidentes registrados durante el operativo.

Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf