Un influencer denunciado por cazar aves protegidas en Laguna Setúbal

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe ha presentado una denuncia penal contra un hombre acusado de la caza ilegal de aves protegidas en la Laguna Setúbal. Este individuo ha compartido fotografías y videos de sus actividades cinegéticas en redes sociales, lo que ha generado una fuerte controversia.

La denuncia surge tras una exhaustiva investigación realizada por el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El denunciado ha sido identificado como Milton Fabricio Espeche, quien habría publicado durante varios meses contenido gráfico relacionado con la caza en la costa este de la laguna, frente a la costanera de Santa Fe.

De acuerdo a los datos proporcionados por Ceydas, las imágenes muestran la caza de al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas, como el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado.

La organización también ha señalado que entre los ejemplares capturados se encuentran especies protegidas por normativas provinciales y nacionales, tales como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo.

Asimismo, se denunció que las actividades de caza se realizaron fuera de temporada, en áreas donde la caza está prohibida y sin la licencia correspondiente.

Ante la gravedad de la situación, la cartera ambiental, liderada por Enrique Estévez, ha presentado la denuncia por presuntas infracciones a la Ley Provincial N.º 4.830 de Protección de Fauna.

Ceydas ha valorado la intervención del estado y ha puesto a disposición de la Justicia toda la información recopilada. Desde el Ministerio se ha enfatizado la relevancia de la participación ciudadana para identificar casos de caza furtiva, tráfico ilegal y maltrato a la fauna silvestre.