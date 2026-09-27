Un influencer denunciado por cazar aves protegidas en Laguna Setúbal
El Ministerio de Ambiente de Santa Fe llevó a la Justicia a un hombre que difundió imágenes de cacerías de aves silvestres, incluyendo especies protegidas y fuera de temporada.
FOTO: Un influencer denunciado por cazar aves protegidas en Laguna Setúbal
Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe ha presentado una denuncia penal contra un hombre acusado de la caza ilegal de aves protegidas en la Laguna Setúbal. Este individuo ha compartido fotografías y videos de sus actividades cinegéticas en redes sociales, lo que ha generado una fuerte controversia.
La denuncia surge tras una exhaustiva investigación realizada por el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El denunciado ha sido identificado como Milton Fabricio Espeche, quien habría publicado durante varios meses contenido gráfico relacionado con la caza en la costa este de la laguna, frente a la costanera de Santa Fe.
De acuerdo a los datos proporcionados por Ceydas, las imágenes muestran la caza de al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas, como el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado.
La organización también ha señalado que entre los ejemplares capturados se encuentran especies protegidas por normativas provinciales y nacionales, tales como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo.
Asimismo, se denunció que las actividades de caza se realizaron fuera de temporada, en áreas donde la caza está prohibida y sin la licencia correspondiente.
Ante la gravedad de la situación, la cartera ambiental, liderada por Enrique Estévez, ha presentado la denuncia por presuntas infracciones a la Ley Provincial N.º 4.830 de Protección de Fauna.
Ceydas ha valorado la intervención del estado y ha puesto a disposición de la Justicia toda la información recopilada. Desde el Ministerio se ha enfatizado la relevancia de la participación ciudadana para identificar casos de caza furtiva, tráfico ilegal y maltrato a la fauna silvestre.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un influencer fue denunciado por cazar aves protegidas en Laguna Setúbal y publicar su actividad en redes sociales.
¿Quién es el denunciado?
El acusado se llama Milton Fabricio Espeche y ha compartido contenido sobre caza en la zona.
¿Cuándo sucedieron los hechos?
Las actividades de caza se habrían llevado a cabo en meses recientes, fuera de temporada.
¿Dónde se realizó la caza?
En la Laguna Setúbal, en la costa este frente a la costanera de Santa Fe.
¿Por qué es importante?
Se trata de un caso de caza ilegal que involucra especies protegidas, lo que ha generado preocupación ambiental.
[Fuente: Noticias Argentinas]