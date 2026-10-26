Horror en Chaco: hallaron muertos a tres niños en una laguna

FOTO: Tragedia en Chaco: hallan sin vida a tres niños en una laguna tras intensa búsqueda

Tres niños fueron hallados muertos en una laguna de la ciudad de Corzuela, en la provincia de Chaco, luego de varias horas de intensa búsqueda por parte de la Policía y los familiares.

El trágico hecho ocurrió este domingo por la tarde cuando tres niños de 4 y 5 años fueron reportados como desaparecidos. Desde ese momento se desarrollaron diversos rastrillajes, los cuales concluyeron en horas de la noche con la aparición de los pequeños sin vida dentro de una laguna.

Los menores fueron identificados como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, de 4.

Desde el medio Radio Mocovi informaron que el padre de los dos hermanos había informado que se ausentó de la localidad para atender a un familiar enfermo, por lo que dejó a los menores al cuidado de su suegra.

Sin embargo, de acuerdo al parte policial, al regresar cerca de las 19:30hs fue alertado de que los niños habían salido del domicilio y se desconocía su paradero.

De este modo, se dio aviso a la Policía de Corzuela, que inició los operativos de búsqueda y rastrillaje en la zona. Los hallazgos ocurrieron por la noche cuando un vecino denunció haber visto movimientos en la laguna local.

En el lugar se montó el procedimiento principal y se confirmó el hallazgo sin vida de los niños, familiares entre sí.

El Equipo de Investigación Fiscal N°3, a cargo de Gabriela Rafart Anton, quedó a cargo de las diligencias para determinar cómo sucedió el hecho. Se ordenaron las autopsias.