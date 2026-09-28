Se presentó como policía, quiso llevarse mercadería gratis y terminó detenido

Un joven de 25 años fue detenido durante la noche del sábado en la zona de bulevar Oroño al 2400, en Rosario, acusado de hacerse pasar por policía para retirar mercadería de un comercio sin pagar.

Según el parte policial, el hecho ocurrió cerca de las 23.50, cuando la Brigada Motorizada fue comisionada tras un llamado que alertaba sobre un hombre con campera negra que manifestaba ser empleado policial y utilizaba esa condición para evitar abonar los productos.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la empleada del local, quien aportó una descripción del sospechoso. Poco después, los efectivos lo localizaron en inmediaciones de bulevar Oroño al 2400 y procedieron a su aprehensión.

El hombre fue identificado como F. Uriel Nahuel, de 25 años, y quedó trasladado a la Comisaría 2ª. El procedimiento fue caratulado como usurpación de cargo y honores.