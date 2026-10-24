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Rincón de los Sauces sufre cortes de rutas por lluvias e inundaciones en Neuquén

La localidad petrolera de Rincón de los Sauces quedó sin acceso terrestre por cortes en las rutas 5 y 8, mientras el SMN mantenía alertas amarillas y naranjas.

24/10/2026 | 05:22Redacción Cadena 3

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Rincón de los Sauces sufre cortes de rutas por lluvias e inundaciones en Neuquén

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Buenos Aires, 24 octubre (NA) -- La provincia de Neuquén enfrenta severos problemas de conectividad y anegamientos en diversas áreas, siendo Rincón de los Sauces el lugar más afectado. La circulación comenzó a normalizarse tras los bloqueos preventivos implementados la noche del viernes 23 de octubre, aunque el Servicio Meteorológico Nacional continuaba con alertas amarillas y naranjas debido a la persistencia de las condiciones climáticas adversas.

Según reporta La Nación, las autoridades han señalado que los próximos cinco a siete días serán críticos en el marco del fenómeno de El Niño. En Rincón de los Sauces, las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables, aislando a la localidad. La situación se tornó especialmente complicada en la ruta 5, cerca del arroyo Carranza, donde la crecida arrastró materiales de construcción de un nuevo puente, destruyó desvíos y se llevó vehículos, lo que generó preocupación en el hospital local por la escasez de insumos en áreas críticas como Oncología y Laboratorio.

Frente a esta emergencia, se establecieron puentes aéreos utilizando aviones y helicópteros provinciales para el envío de medicamentos y reactivos. También se realizaron traslados urgentes, incluyendo el de un paciente con fractura de pelvis. Asimismo, se organizaron derivaciones y alojamientos preventivos en Neuquén capital para asegurar tratamientos de diálisis, mediante una colaboración entre el hospital público, la clínica del Sindicato de Petroleros y el gobierno provincial.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, describió a Rincón de los Sauces como "el punto crítico, el punto rojo de nuestra provincia". Explicó que la saturación de los suelos había provocado que el agua buscara cauces naturales, y advirtió sobre una probabilidad de afectación "del 100%" en la provincia durante los próximos "4, 5, 6 meses" debido a El Niño.

El temporal también causó estragos en Añelo, donde cuatro familias fueron evacuadas y otras 32 recibieron asistencia; en Puente Picún y Bajada de los Molles, donde unas 20 familias quedaron aisladas; y en parajes como Sañico, donde se realizaron evacuaciones en una escuela. En Aluminé, varios vecinos tuvieron que abandonar sus hogares a causa de una fuga de gas, mientras se llevaban a cabo relevamientos aéreos y la identificación de pobladores ribereños para posibles evacuaciones preventivas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Neuquén?
Se registraron inundaciones y cortes de rutas en la provincia, afectando gravemente a Rincón de los Sauces.

¿Quiénes están coordinando la respuesta?
La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, lidera las acciones de asistencia.

¿Cuándo ocurrieron los incidentes?
Los problemas comenzaron a intensificarse desde el 23 de octubre de 2026.

¿Dónde se registraron los mayores daños?
En Rincón de los Sauces, específicamente en las rutas provinciales 5 y 8, y en otras localidades como Añelo y Aluminé.

¿Por qué se produjeron estos daños?
Las lluvias intensas y el fenómeno de El Niño generaron saturación en los suelos y desbordes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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