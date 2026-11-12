FOTO: Palermo se llena de alegría familiar con un gran espectáculo este sábado

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) - El Hipódromo de Palermo se prepara para una jornada repleta de actividades familiares este sábado 14 de agosto. La atracción principal será el Gran Premio Nacional (G1), que otorga $150 millones al ganador, una de las carreras más destacadas del calendario hípico argentino, consagrando al mejor potrillo nacido desde el 1º de julio de 2023.

La carrera, que tiene una distancia de 2.500 metros, contará con 14 participantes, y la largada está programada para las 18.20. Este evento se enmarca en la celebración de los 150 años de la inauguración del hipódromo, que se convertirá en un verdadero circo porteño con múltiples opciones para disfrutar.

Las actividades comenzarán a partir de las 12, cuando se abrirán las puertas del hipódromo. Entre las diversas atracciones, destaca el Paseo de las Provincias, donde los visitantes podrán conocer las diferentes regiones de Argentina a través de sus costumbres y productos.

Además, se ofrecerá una variada propuesta gastronómica, apta para todos los gustos y edades, y habrá juegos diseñados especialmente para los más pequeños. La jornada culminará con un emotivo momento, cuando el cuerpo de Granaderos a Caballos interprete el Himno Nacional Argentino junto al artista Emanero, quien cerrará el evento con un show en vivo de acceso libre y gratuito.

Agencia NA