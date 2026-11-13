FOTO: La Noche de los Museos: AySA abre sus puertas al arte y la historia en Buenos Aires

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) participará, como cada año, en una nueva edición de La Noche de los Museos, un evento que se ha convertido en un clásico de la agenda cultural de la ciudad, promoviendo el encuentro entre el arte y la comunidad.

El sábado 14 de noviembre, AySA abrirá las puertas del Museo del Agua y de la Historia Sanitaria, invitando a la ciudadanía a redescubrir uno de los edificios más icónicos de Buenos Aires. Los asistentes podrán conocer su historia, su valor patrimonial y disfrutar de la experiencia de visitarlo de manera diferente: bajo la luz de la luna, con arte, música y recorridos guiados.

Antes de ingresar al museo, los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer la Fotogalería a Cielo Abierto titulada "Los Cauces de la Mirada".

Una vez dentro, la visita incluirá un recorrido por tres estaciones: comenzará con una proyección en el microcine del Archivo Histórico y continuará en el área de tanques, donde se podrá admirar la impresionante obra de ingeniería industrial, recorrer la exhibición "Cuerpos Íntimos" y disfrutar del show musical de la Sunrise Band.

Para concluir, los visitantes podrán explorar las salas internas del museo de forma libre, contando con pantallas informativas que permiten profundizar en la historia de los antiguos sistemas de potabilización. El recorrido se desarrollará en grupos, y habrá puestos de hidratación y recarga de botellas de agua disponibles para todos.

El ingreso se realizará por la avenida Córdoba al 1950, comenzando a las 19:00 horas y extendiéndose hasta las 02:00 horas.