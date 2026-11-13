"El caso Tavella es paradigmático": un funcionario nacional reclamó "acción" al Colegio de Abogados

Germán Pugnaloni, director nacional de Relacionamiento con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, se refirió a la detención del abogado Claudio Tavella, investigado por presuntamente actuar como intermediario entre personas privadas de la libertad y una organización criminal. “El caso de Tavella es paradigmático”, sostuvo el funcionario, al plantear la gravedad de las maniobras que se investigan.

Pugnaloni advirtió sobre los riesgos de que los detenidos de alto perfil mantengan canales de comunicación con el exterior. “Cuando tienen una mínima posibilidad de vía de comunicación con el exterior, pasan cosas: ordenan la continuidad del plan criminal, ordenan homicidios”, afirmó. Según explicó, esos contactos pueden permitir que las estructuras delictivas sigan operando pese a que sus integrantes estén encarcelados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese contexto, defendió las medidas de control penitenciario y rechazó que busquen limitar el trabajo de los abogados. “No es una medida extrema que se toma para vulnerar derechos humanos ni para impedir el ejercicio de la labor profesional de los abogados”, remarcó. También diferenció las conductas que se investigan del ejercicio legítimo de la defensa, sin generalizar sobre el conjunto de los profesionales.

Consultado por la intervención del Colegio de Abogados, Pugnaloni planteó que habrá que observar qué medidas adopta la institución ante este tipo de situaciones. “Vamos a ver qué acciones toma el Colegio de Abogados”, señaló, en referencia al caso del profesional detenido y a las sospechas sobre su presunta participación como nexo entre el ámbito penitenciario y la organización criminal.

La investigación sobre Tavella forma parte de los procedimientos que buscan establecer cómo continuaba funcionando la estructura vinculada a Esteban Alvarado. La Justicia deberá determinar si el abogado efectivamente facilitó comunicaciones para sostener actividades ilícitas y cuáles fueron sus responsabilidades. Mientras tanto, el funcionario nacional insistió en la importancia de los controles para impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde las cárceles.

Entrevista de Hernán Funes.