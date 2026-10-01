La Policía de la Ciudad ayudó a una mujer a dar a luz en la Villa 1-11-14

FOTO: La Policía de la Ciudad ayuda a una mujer a dar a luz en la Villa 1-11-14

En un hecho notable, efectivos de la Policía de la Ciudad brindaron asistencia a una mujer que estaba a punto de dar a luz en la Villa 1-11-14 y, tras el parto, la trasladaron junto a su bebé al Hospital Piñero mediante un cordón sanitario.

De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió en horas de la madrugada, cuando personal de la División Unidad Táctica de Pacificación V recibió el aviso de un hombre que indicaba que su hermana estaba en trabajo de parto dentro de un vehículo utilitario Citroën Berlingo.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la mujer, de 22 años y nacionalidad boliviana, en pleno proceso de parto. Con la intervención adecuada, lograron asistirla para que su bebé pudiera nacer de manera segura.

Posteriormente, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados al Hospital Piñero, donde se confirmó que ambos estaban en buen estado de salud y presentaban un panorama favorable.