Hadad despidió al "Negro" González Oro: "Fue líder absoluto e hizo una revolución en la radio"

El fallecimiento del locutor y conductor Oscar "Negro" González Oro causó una profunda conmoción en el mundo del periodismo y los medios de comunicación.

Figura central de la radiodifusión argentina, marcó una época dorada al frente de la mañana radial, cosechando un vínculo histórico y multitudinario con la audiencia a lo largo de décadas de carrera.

El periodista y fundador de Radio 10, Daniel Hadad, lo despidió con una emotiva semblanza en la que destacó su impacto cultural y profesional en el medio: "Durante 10 años fue el líder absoluto del horario de las 9 a las 12 del mediodía, que es el horario con mayor gente escuchando radio. El Negrito hizo una revolución. Se va un tipo que hizo tal vez la última o una de las últimas revoluciones de la radio; hizo un cambio enorme".

Hadad rememoró los inicios de esa etapa cuando buscaba las voces para lanzar el proyecto radial a finales de los noventa.

"Yo hacía radio a las 6 de la mañana y en el auto escuchando descubrí en Radio del Plata a un tipo que hacía un programa de 3 a 6 de la mañana. Cuando iba a poner en marcha Radio 10 salimos a buscar tipos que eran buenos pero que tal vez no iban primeros, y el primero fue el 'Negro'", relató.

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Asimismo, remarcó el magnetismo del conductor en las convocatorias masivas: "Hacíamos un programa desde el Cabildo, el tipo se sentaba en el balcón y convocaba gente; tenía un magnetismo con la gente y con los automovilistas que lo seguían".

Por último, el empresario se refirió a los últimos años del conductor, quien se había radicado en Uruguay alejado de los medios.

"Tuvo una enfermedad que en los últimos cuatro o cinco años lo complicó. Charlábamos por teléfono por lo menos una vez por semana y la verdad es que, si uno no fuese egoísta, diría que lo mejor que pasó es que ya puede descansar en paz, porque reconozco que lo vi sufrir y mucho", concluyó.