Hadad despidió al "Negro" González Oro: "Fue líder absoluto e hizo una revolución en la radio"
El empresario de medios recordó la trayectoria del emblemático conductor de Radio 10, repasó cómo lo descubrió y reveló detalles sobre el difícil proceso de salud que atravesó en sus últimos años.
25/09/2026 | 13:59Redacción Cadena 3
FOTO: Daniel Hadad, fundador y CEO de infobae.com.
El fallecimiento del locutor y conductor Oscar "Negro" González Oro causó una profunda conmoción en el mundo del periodismo y los medios de comunicación.
Figura central de la radiodifusión argentina, marcó una época dorada al frente de la mañana radial, cosechando un vínculo histórico y multitudinario con la audiencia a lo largo de décadas de carrera.
El periodista y fundador de Radio 10, Daniel Hadad, lo despidió con una emotiva semblanza en la que destacó su impacto cultural y profesional en el medio: "Durante 10 años fue el líder absoluto del horario de las 9 a las 12 del mediodía, que es el horario con mayor gente escuchando radio. El Negrito hizo una revolución. Se va un tipo que hizo tal vez la última o una de las últimas revoluciones de la radio; hizo un cambio enorme".
Hadad rememoró los inicios de esa etapa cuando buscaba las voces para lanzar el proyecto radial a finales de los noventa.
"Yo hacía radio a las 6 de la mañana y en el auto escuchando descubrí en Radio del Plata a un tipo que hacía un programa de 3 a 6 de la mañana. Cuando iba a poner en marcha Radio 10 salimos a buscar tipos que eran buenos pero que tal vez no iban primeros, y el primero fue el 'Negro'", relató.
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Tras la muerte del histórico conductor a los 74 años, volvieron a circular antiguas publicaciones en las que reflexionaba sobre la vejez, el paso del tiempo y el final de la vida.
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Asimismo, remarcó el magnetismo del conductor en las convocatorias masivas: "Hacíamos un programa desde el Cabildo, el tipo se sentaba en el balcón y convocaba gente; tenía un magnetismo con la gente y con los automovilistas que lo seguían".
Por último, el empresario se refirió a los últimos años del conductor, quien se había radicado en Uruguay alejado de los medios.
"Tuvo una enfermedad que en los últimos cuatro o cinco años lo complicó. Charlábamos por teléfono por lo menos una vez por semana y la verdad es que, si uno no fuese egoísta, diría que lo mejor que pasó es que ya puede descansar en paz, porque reconozco que lo vi sufrir y mucho", concluyó.
Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente?
El locutor y conductor Oscar "Negro" González Oro.
¿Qué impacto tuvo en los medios?
Fue una figura central de la radiodifusión argentina, marcando una época dorada en la radio.
¿Quién lo despidió y qué destacó?
Daniel Hadad lo despidió, resaltando su impacto cultural y profesional en la radio.
¿Qué mencionó Hadad sobre su carrera?
Dijo que González Oro fue el líder absoluto del horario de las 9 a las 12 del mediodía durante 10 años.
¿Dónde se radicó en sus últimos años?
Se radicó en Uruguay y estuvo alejado de los medios debido a una enfermedad.