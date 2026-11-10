FOTO: El papa León XIV recibió un cáliz elaborado por cordobeses con la participación de la comunidad

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, le obsequió al papa León XIV un cáliz tallado por cordobeses que reúne las intenciones de miles de ciudadanos de Córdoba y su área metropolitana. Este regalo destaca por incorporar la participación directa de la comunidad en su propia elaboración.

La confección de la obra estuvo a cargo del realizador Pablo Falabella. Su trabajo consistió en dar forma a una pieza que va más allá del valor tradicional del arte religioso, al transformarse en un contenedor de la devoción de los habitantes de la región.

En la superficie del objeto quedaron tallados de forma permanente los rezos, agradecimientos, súplicas y bendiciones de la población. La iniciativa buscó que las expresiones de fe de los ciudadanos formaran parte indisoluble del diseño final.

Para lograr este resultado, el proceso de elaboración recorrió distintos barrios de la ciudad de Córdoba. En estas recorridas, los propios vecinos tuvieron la oportunidad de dar un pequeño golpe de cincel, que depositó de manera simbólica sus intenciones en la pieza que finalmente recibió el Sumo Pontífice.

La obra consta de un cáliz y una patena fabricados en latón, bañados en oro y plata, respectivamente. El cáliz, de estilo renacentista moderno, tiene 37 centímetros de altura y pesa aproximadamente 1,3 kilogramos.

La patena, también fabricada en latón, tiene grabados el escudo papal y el lema pontificio en latín: IN ILLO UNO UNUM. La frase significa "En el único Cristo somos uno", también traducida como "En Aquel que es Uno, somos uno". Expresa la idea de que, aunque los cristianos sean muchos, encuentran su unidad en Cristo.