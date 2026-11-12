Dictaron prisión preventiva para la banda acusada de robarle $28 millones a un vidriero en Rosario

El jueves 12 de noviembre se realizó una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada principalmente a cometer robos bajo la modalidad de salideras bancarias. El juez de Primera Instancia Alejandro Negroni tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva efectiva para todos los imputados por el plazo de ley.

Según la investigación del fiscal David Carizza, la organización habría funcionado al menos desde junio hasta el 4 de noviembre de 2026. Sus integrantes, en su mayoría oriundos de Tucumán, se habrían instalado en Rosario y distribuido distintas tareas para identificar personas que trasladaban importantes sumas de dinero, vigilarlas, seguir sus movimientos y concretar las sustracciones. Para ello utilizaban motocicletas, automóviles y alojamientos temporarios como parte de su logística.

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La investigación vincula a la banda con numerosos episodios registrados en distintos sectores de Rosario, entre ellos hechos ocurridos en Rioja al 2800, San Lorenzo al 1200, Corrientes al 200, Italia al 700, Moreno y Wheelwright, bulevar Oroño y 3 de Febrero, y San Martín y Urquiza, entre otros. Uno de los robos atribuidos ocurrió el 22 de octubre en una cochera de Rioja al 1800, donde dos hombres en una motocicleta abordaron a una víctima y rompieron el vidrio de su camioneta Volkswagen Amarok para sustraer una mochila con dinero, documentación y dos cheques por un total de $2.299.000.

Otro de los episodios investigados tuvo lugar el 29 de octubre en avenida Arturo Illia, entre Dorrego e Italia. Allí, dos hombres que circulaban en una motocicleta rompieron el vidrio de un Audi y se llevaron una mochila que contenía $28 millones, además de documentación y efectos personales. Por estos dos hechos se atribuyó participación a cinco de los imputados, mediante tareas de vigilancia, apoyo, traslado y coordinación con quienes ejecutaron materialmente los robos. En total, los siete acusados fueron imputados por asociación ilícita, mientras que a cinco también se les atribuyó robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda.