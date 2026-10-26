Córdoba: cómo estará el tiempo en la semana

FOTO: El domingo invita a pasar el día al aire libre.

Después de un domingo soleado en Córdoba, las condiciones podrían cambiar en los próximos días. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes aumentaría la probabilidad de lluvias y tormentas, con valores de entre el 10% y el 40%.

Cómo estará el tiempo en Córdoba día por día

Lunes : la temperatura oscilará entre los 10 °C y los 21 °C. Se espera una jornada con nubosidad variable y sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Martes : será el día con mayor inestabilidad. La mínima prevista es de 13 °C y la máxima, de 24 °C, con probabilidad de lluvias y tormentas de entre el 10% y el 40%.

Miércoles : las temperaturas irán de los 15 °C a los 25 °C. Se espera cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Jueves : la mínima será de 14 °C y la máxima llegará a los 24 °C, con nubosidad variable y escasas chances de lluvia.

Viernes : se prevén temperaturas de entre 14 °C y 24 °C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas.

Sábado : el pronóstico anticipa una mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C, con cielo parcialmente nublado durante la jornada.

De esta manera, Córdoba tendrá una semana con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 21 °C y los 25 °C. La principal atención estará puesta en el martes, cuando podría regresar la inestabilidad.