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Federal "A": Atenas de Río Cuarto y Argentino de Monte Maíz, obligados a ganar

Los riocuartenses deben golear en la revancha a Sarmiento de La Banda y el "Raya", imponerse por cualquier diferencia a Kimberley en Mar del Plata.

26/10/2026 | 18:10Redacción Cadena 3

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Atenas, obligado ahora a golear (Foto Ascenso del Interior)

FOTO: Atenas, obligado ahora a golear (Foto Ascenso del Interior)

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Atenas de Río Cuarto debe dar vuelta la serie ante Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero para avanzar a la próxima etapa de la fase reválida del Torneo Federal “A”.

El “albo” cayó por 4 a 0 y en su casa tendrá que ganar por la misma diferencia (o más), ya que la ventaja deportiva es para el equipo cordobés. Es decir, ante la igualdad en puntos y goles, clasificará a la etapa venidera por aquella ventaja, lograda en la consecución de puntos.

Mientras tanto, el otro equipo cordobés, Argentino de Monte Maíz empató como local sin goles ante Kimberley de Mar del Plata que ostenta la ventaja deportiva en este caso.

Una nueva igualdad la próxima semana en Mar del Plata, le dará el pase a Kimberley, por lo que el conjunto de Carlos Mazzola deberá ganar de manera obligada.

Lectura rápida

¿Qué debe hacer Atenas de Río Cuarto para avanzar? Debe ganar por 4 a 0 o más ante Sarmiento de La Banda.

¿Quiénes son los equipos involucrados en la serie? Atenas de Río Cuarto y Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

¿Cuándo se juega el próximo partido? La próxima semana.

¿Dónde se jugará el partido de vuelta? En Mar del Plata.

¿Por qué necesita Atenas ganar por una diferencia específica? Porque la ventaja deportiva es para el equipo cordobés, Sarmiento.

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