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San Miguel, el tercer descendido de la Primera Nacional

El conjunto de Los Polvorines empató con Defensores de Belgrano y vuelve a la B Metro. En el inicio de año fue dirigido por el "Sapito" Coleoni.

26/10/2026 | 18:15Redacción Cadena 3

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El Trueno Verde perdió la categoría (Foto Mundo Ascenso)

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San Miguel llegó a la penúltima jornada con una cuenta pendiente que ya no admitía más tropiezos. Necesitaba ganar ante Defensores de Belgrano para mantener viva la esperanza de pelear por la permanencia en la Primera Nacional, pero el 0-0 en el Bajo Núñez terminó de sentenciar su destino hacia la Primera B.

El punto conseguido no alcanzó y el descenso dejó de ser una amenaza para convertirse en una certeza. El conjunto dirigido por Alberto Bulleri salió a buscar un resultado que le permitiera seguir con vida hasta la última fecha. Del otro lado, sin embargo, se encontró con un Defensores que resistió los intentos del visitante y mantuvo su arco en cero. San Miguel no encontró la manera de romper el empate y se marchó sin los tres puntos que necesitaba para sostener la ilusión.

La caída de categoría se explica también por un cierre de campeonato que se volvió interminable. El Trueno Verde acumuló once encuentros sin ganar, con apenas cuatro empates en esa secuencia. La falta de triunfos fue reduciendo su margen de reacción hasta dejarlo contra las cuerdas, obligado a conseguir resultados que finalmente nunca llegaron.

De esta manera, San Miguel jugará en la Primera B a partir de 2027 y dejará la Primera Nacional después de una campaña en la que no consiguió consolidarse. El desenlace golpea a un equipo que había sido protagonista en temporadas anteriores, pero que esta vez no encontró regularidad ni respuestas suficientes para mantenerse en la categoría.

Todavía quedará una última presentación antes de cerrar el capítulo. En Los Polvorines, el Trueno Verde recibirá a Deportivo Madryn en la fecha final, en un partido que tendrá sabor a despedida. 

EMPEZÓ COLEONI COMO DT

San Miguel tuvo tres técnicos en la temporada, ya que empezó con Gustavo Coleoni (hoy en Racing de Nueva Italia), siguió con Matías Modolo y terminó con Alberto Bulleri.

Los números en el derrotero del torneo lo terminaron condenando, puesto que hace 11 que no conoce la victoria, con 8 derrotas, sacando apenas 4 puntos de los últimos 33 en disputa.

YA HABÍA DESCENDIDO ACASSUSO

La zona A ya tenía descendido a Acassuso y esta tarde, el que perdió la categoría fue San Miguel. En este caso, ambos jugarán 2027 en la B Metro.

En la zona B, el primer descendido es Guemes de Santiago del Estero que el próximo año disputará el Federal "A"; mientras que el otro descenso será de Patronato o Chicago o Chacarita.

Lectura rápida

¿Qué equipo descendió a la Primera B?
San Miguel descendió a la Primera B tras un empate contra Defensores de Belgrano.

¿Quién era el director técnico de San Miguel?
El último director técnico fue Alberto Bulleri, después de haber tenido a Gustavo Coleoni y Matías Modolo.

¿Cuándo jugará San Miguel en la Primera B?
San Miguel jugará en la Primera B a partir de 2027.

¿Cuántos partidos consecutivos sin ganar tuvo San Miguel?
San Miguel acumuló once partidos sin ganar, con solo cuatro empates.

¿Qué otros equipos descendieron?
En la zona A, ya había descendido Acassuso y en la zona B, el primer descendido fue Guemes de Santiago del Estero.

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