Confirmaron la condena a un empleado municipal por abusar de un compañero en Carlos Paz

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años y cuatro meses de prisión para Alejandro Pavese, uno de los acusados por abusos sexuales contra un compañero de trabajo en un taller mecánico municipal de Villa Carlos Paz.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de la defensa de Pavese, condenado por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el daño a la salud mental de la víctima".

En la misma causa también se fijaron penas de seis años para Lucas López y de cinco años y medio para Daniel Pedano y Gonzalo Benjamín Cabrera.

Además, la Municipalidad de Villa Carlos Paz fue condenada a pagar 14 millones de pesos de resarcimiento a la víctima, en concepto de "daño moral" y "gastos médicos pasados y futuros".

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Según la causa, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 en el taller mecánico municipal ubicado en la esquina de Alfonsina Storni y Los Ceibos, en Villa Carlos Paz.

La fiscalía estableció que se cometieron dos hechos de abuso sexual en un marco de humillaciones y aprovechamiento de la situación de inferioridad de la víctima, que en ese momento tenía 18 años, y un tercer hecho más grave, calificado como "abuso sexual con acceso carnal".

De acuerdo con la investigación, en uno de los episodios la víctima estaba descansando junto con sus compañeros Cabrera, Pedano y López cuando, previo acuerdo, fue atacada. El abuso, según la causa, fue registrado con celulares.

En 2023, la Cámara en lo Criminal y Correccional Sexta Nominación condenó a los acusados, mientras que el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso.

A la Corte Suprema llegó en queja un recurso de Pavese, pero el máximo tribunal lo declaró inadmisible y dejó firme su condena.

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