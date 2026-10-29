En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Confirmaron la condena a un empleado municipal por abusar de un compañero en Carlos Paz

La Corte Suprema rechazó la queja de la defensa de Alejandro Pavese, condenado a cinco años y cuatro meses por un caso ocurrido en un taller mecánico.

29/10/2026 | 15:47Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Corte Suprema ratifica condena a empleado municipal por abuso sexual en Villa Carlos Paz

FOTO: Corte Suprema ratifica condena a empleado municipal por abuso sexual en Villa Carlos Paz

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cinco años y cuatro meses de prisión para Alejandro Pavese, uno de los acusados por abusos sexuales contra un compañero de trabajo en un taller mecánico municipal de Villa Carlos Paz.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de la defensa de Pavese, condenado por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el daño a la salud mental de la víctima".

En la misma causa también se fijaron penas de seis años para Lucas López y de cinco años y medio para Daniel Pedano y Gonzalo Benjamín Cabrera.

Además, la Municipalidad de Villa Carlos Paz fue condenada a pagar 14 millones de pesos de resarcimiento a la víctima, en concepto de "daño moral" y "gastos médicos pasados y futuros".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según la causa, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 en el taller mecánico municipal ubicado en la esquina de Alfonsina Storni y Los Ceibos, en Villa Carlos Paz.

La fiscalía estableció que se cometieron dos hechos de abuso sexual en un marco de humillaciones y aprovechamiento de la situación de inferioridad de la víctima, que en ese momento tenía 18 años, y un tercer hecho más grave, calificado como "abuso sexual con acceso carnal".

De acuerdo con la investigación, en uno de los episodios la víctima estaba descansando junto con sus compañeros Cabrera, Pedano y López cuando, previo acuerdo, fue atacada. El abuso, según la causa, fue registrado con celulares.

En 2023, la Cámara en lo Criminal y Correccional Sexta Nominación condenó a los acusados, mientras que el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso.

A la Corte Suprema llegó en queja un recurso de Pavese, pero el máximo tribunal lo declaró inadmisible y dejó firme su condena.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué condena fue confirmada? La Corte Suprema confirmó la condena de cinco años y cuatro meses a Alejandro Pavese por abuso sexual.

¿Quiénes fueron condenados? Alejandro Pavese, Lucas López, Daniel Pedano y Gonzalo Benjamín Cabrera recibieron penas por abusos en un taller mecánico.

¿Dónde ocurrieron los abusos? Los hechos se registraron en un taller mecánico municipal de Villa Carlos Paz, Córdoba.

¿Cuándo sucedieron los abusos? Los incidentes ocurrieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2016.

¿Qué indemnización se impuso? La Municipalidad de Villa Carlos Paz debe pagar 14 millones de pesos a la víctima como resarcimiento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf